WebCatalog
Koalendar

Koalendar

koalendar.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Koalendar çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Toplantı planlamasının ileri geri gidişini ortadan kaldırın. Randevularınızı daha hızlı planlayın ve ileri geri e-postaları unutun. Takviminiz dolu kalır ve üretken kalırsınız.

Web Sitesi: koalendar.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Koalendar ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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