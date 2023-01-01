WebCatalog
TalkPal

TalkPal

app.talkpal.ai

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde TalkPal çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Dil Öğrenmenin En Etkili Yolu. TalkPal, GPT destekli bir yapay zeka dil öğretmenidir. Gerçekçi sesli mesajlar alırken, yazarak veya konuşarak sınırsız sayıda ilgi çekici konu hakkında sohbet edin.

Web Sitesi: talkpal.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, TalkPal ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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