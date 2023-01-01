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Mekari Talenta

Mekari Talenta

talenta.co

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Mekari Talenta çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Mekari Talenta, devamı ve çalışan maaşını yönetmek için gelişmiş çevrimiçi yönetim sistemlerine yönelik güvenilir İK yazılımıyla işletmeleri destekler. Şimdi dene! Mekari Talenta kapsamlı bir sisteme sahip çevrimiçi bir İK uygulamasıdır; İK operasyonları daha etkili ve verimli hale gelir. Gelin hemen deneyin!

Web Sitesi: talenta.co

Yasal Uyarı: WebCatalog, Mekari Talenta ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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