Mekari Talenta, devamı ve çalışan maaşını yönetmek için gelişmiş çevrimiçi yönetim sistemlerine yönelik güvenilir İK yazılımıyla işletmeleri destekler. Şimdi dene! Mekari Talenta kapsamlı bir sisteme sahip çevrimiçi bir İK uygulamasıdır; İK operasyonları daha etkili ve verimli hale gelir. Gelin hemen deneyin!

Web Sitesi: talenta.co

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