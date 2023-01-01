Taledo, tüm işe alım süreci adımlarını tek bir akıllı pakette birleştirir. Geleneksel kelle avcınızı değiştirmek, çok sayıda araç aktarmak veya tek tıklamayla iş ilanlarınızı tanıtmak istiyorsanız Taledo'da sizin için doğru çözüm vardır. Özel Taledo Yetenek Havuzuna erişin ve Taledo Recruit'te %70'e varan olumlu yanıt oranlarıyla röportajlar talep edin. Ücretsiz Taledo Manage ile başvuruları sisteminize alın ve işe alım süreçlerinizi ihtiyaçlarınıza göre ayarlayın.

Web Sitesi: taledo.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Taledo ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.