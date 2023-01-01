WebCatalog
Taledo

Taledo

app.taledo.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Taledo çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

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Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Taledo, tüm işe alım süreci adımlarını tek bir akıllı pakette birleştirir. Geleneksel kelle avcınızı değiştirmek, çok sayıda araç aktarmak veya tek tıklamayla iş ilanlarınızı tanıtmak istiyorsanız Taledo'da sizin için doğru çözüm vardır. Özel Taledo Yetenek Havuzuna erişin ve Taledo Recruit'te %70'e varan olumlu yanıt oranlarıyla röportajlar talep edin. Ücretsiz Taledo Manage ile başvuruları sisteminize alın ve işe alım süreçlerinizi ihtiyaçlarınıza göre ayarlayın.

Web Sitesi: taledo.com

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