VR İçerik Yönetim Sistemleri - En Popüler Uygulamalar En Popüler Son Eklenenler

VR içerik yönetim sistemi (CMS), kuruluşlar tarafından tüm VR içeriğini merkezi bir konumda toplamak, depolamak ve analiz etmek için kullanılır. VR gelişmeye devam ettikçe bu araçlar, şirket amaçları doğrultusunda oluşturulan tüm sanal içeriği yönetmek ve organize etmek isteyen işletmeler için giderek daha önemli hale gelecektir. Kullanıcılar, 360 derecelik videoları ve görselleri doğrudan bu platformlara yükleyebilir ve bunları genellikle sürükle ve bırak işlevini kullanarak çözüm içerisinde düzenleyebilir. Bu araçlar, işletmelerin VR içeriklerini doğrudan platformdan yayınlamasına olanak tanır. Bu çözümlerin çoğu aynı zamanda raporlama ve analiz de sunuyor, böylece kullanıcılar bu içeriğe erişen hedef kitlenin davranışlarını daha iyi anlayabilir. Bu yazılım, kullanıcılara VR deneyimleri arasında tutarlılık oluşturma gücü vererek marka kimliğinin veya resmi düzenlemelerin tutarlı olmasını sağlar. VR CMS, kullanıcıların AR içeriğini yüklemesine, yönetmesine ve yayınlamasına olanak tanıyan bir platform olan AR CMS ile karıştırılmamalıdır.