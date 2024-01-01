Sanal Gerçeklik (VR) Yazılım Geliştirme Kitleri - En Popüler Uygulamalar En Popüler Son Eklenenler

Yaygın olarak VR SDK'ları olarak bilinen sanal gerçeklik yazılım geliştirme kitleri, VR karşılaşmalarını hazırlamak, oluşturmak ve değerlendirmek için gerekli kaynakları sağlar. Temel taşı görevi gören bu SDK'lar, mobil uygulamalardan kapsamlı pazarlama çalışmalarına ve eğitim simülasyonlarına kadar çeşitli VR deneyimlerinin oluşturulmasını kolaylaştırır. Temel işlevler, sanal ortamdaki 3B varlıkların entegrasyonu, çoğaltılması ve yeniden konumlandırılması gibi görevleri kapsar. Ayrıca, birçok platform özelleştirilmiş deneyimler için sürükle ve bırak özelliklerini içerdiğinden, bu yardımcı programlar erişilebilirliği programlama uzmanlığı olmayan kişilere de genişletir. Bazen özelleştirme Uygulama Programlama Arayüzü (API) aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Tipik olarak belirli çerçeveler ve donanımlar için tasarlanmış olsa da, bazı SDK'lar birden fazla sistem arasında uyumluluğa sahiptir. Bazı VR SDK'ları artırılmış gerçeklik (AR) oluşturma yetenekleri sunarken, bunların AR uygulamalarının geliştirilmesine ve test edilmesine yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmış AR SDK'larından farklı olduğunu belirtmekte fayda var.