Sanal Gerçeklik (VR) Yazılım Geliştirme Kitleri - En Popüler Uygulamalar
Yaygın olarak VR SDK'ları olarak bilinen sanal gerçeklik yazılım geliştirme kitleri, VR karşılaşmalarını hazırlamak, oluşturmak ve değerlendirmek için gerekli kaynakları sağlar. Temel taşı görevi gören bu SDK'lar, mobil uygulamalardan kapsamlı pazarlama çalışmalarına ve eğitim simülasyonlarına kadar çeşitli VR deneyimlerinin oluşturulmasını kolaylaştırır. Temel işlevler, sanal ortamdaki 3B varlıkların entegrasyonu, çoğaltılması ve yeniden konumlandırılması gibi görevleri kapsar. Ayrıca, birçok platform özelleştirilmiş deneyimler için sürükle ve bırak özelliklerini içerdiğinden, bu yardımcı programlar erişilebilirliği programlama uzmanlığı olmayan kişilere de genişletir. Bazen özelleştirme Uygulama Programlama Arayüzü (API) aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Tipik olarak belirli çerçeveler ve donanımlar için tasarlanmış olsa da, bazı SDK'lar birden fazla sistem arasında uyumluluğa sahiptir. Bazı VR SDK'ları artırılmış gerçeklik (AR) oluşturma yetenekleri sunarken, bunların AR uygulamalarının geliştirilmesine ve test edilmesine yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmış AR SDK'larından farklı olduğunu belirtmekte fayda var.
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Trezi
trezi.com
Trezi, AEC endüstrisine yönelik, 3D modelleme yazılımı ve mimari yazılımından gelen tasarımların gerçek zamanlı olarak işbirliği içinde deneyimlenmesine olanak tanıyan sürükleyici bir VR ürünüdür.
StellarX
stellarx.ai
İşbirliği basit, anlaşılır ve etkili olmalıdır. StellarX, çeşitli sektörlerdeki iş profesyonellerine, sürükleyici yapay zeka destekli deneyimlerle kendilerini geliştirmeleri için güç veriyor. Basitçe sürükleyip bırakın, yakalayın ve gidin, işaretleyin ve tıklayın veya ayarlayıp unutun. Adını siz koy...
Viz4D
viz4d.com
Viz4D, mobil cihazlarda ve VR'da harika çalışan, en yüksek performanslı web tabanlı 3D görüntüleyiciyi oluşturmanıza yardımcı olur. Gerçek zamanlı Archviz geçişi, 3D ürün yapılandırıcısı ve sunumu için özel olarak tasarlanmıştır. Benzersiz Otomatik Optimizasyon teknolojisi setleri sayesinde, milyonl...
Ctruh
ctruh.com
Ctruh, kodsuz, web tabanlı içerik oluşturma olanağı sunan bir platform. Uygun fiyatlılığı, kullanım kolaylığını ve yapay zeka destekli 3D dönüştürme yeteneklerini vurgular. Kullanıcılar, güçlü bir 3D varlık kitaplığından yararlanarak kodlamaya gerek kalmadan sürükleyici içerik oluşturabilir. Anında ...
SENTIO VR
sentiovr.com
SENTIO VR, İnşaat Sektöründe çalışan profesyoneller için tasarımları incelemek, müşteri sunumlarını yönetmek ve işbirliği yapmak için önde gelen kapsamlı bulut platformudur. Autodesk Revit, SketchUp, Enscape, Lumion ve diğerleri gibi önde gelen yazılımlarla doğrudan entegrasyon sayesinde tasarımları...
cognitive3D
cognitive3d.com
bilişselVR, sanal gerçeklik için kurumsal düzeyde bir analiz platformudur. Kullanıcılarınız hakkındaki görsel telemetri bilgilerini izleyebilir, toplayabilir ve analiz edebilir.
CLDXR
cldxr.com
CLDXR, B2B kullanıcıları için Genişletilmiş Gerçeklik Bulut Varlık Yönetimi ve Kendi Kendine Hizmet Veren Yayınlama Platformudur. AR.js, Quick Look, 8th Wall for WebAR gibi farklı AR/VR teknolojilerinin yanı sıra Android ve iOS uygulamaları için ARKit/ARCore'u bir araya getirir ve ek geliştirme çaba...
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR: XR Çözümleri ile Gelecekte Devrim Yaratmak Şirkete Genel Bakış Danimarka'nın hareketli Aarhus şehrinde yer alan SynergyXR, genişletilmiş gerçeklik (XR) ortamında bir yenilik işareti olarak duruyor. Üretim ve enerji sektörlerine ilişkin derin bir anlayıştan doğan, artırılmış ve sanal gerçe...