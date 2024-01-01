İstatistiksel Analiz Yazılımı - En Popüler Uygulamalar
İstatistiksel analiz yazılımı ürünleri, kullanıcılara karmaşık istatistiksel analizler yürütme konusunda yetki vermek için hazırlanmış özel uygulamalardır. Bu yazılım teklifleri, belirlenen veri kümelerinin organizasyonunu, yorumlanmasını ve sunumunu kolaylaştıran araçlarla donatılmıştır. Tipik olarak, veri yönetimi işlevlerini istatistiksel analiz için açıkça tasarlanmış özelliklerle birleştirirler. İstatistiksel analiz yetenekleri dizisi, diğerlerinin yanı sıra regresyon analizi, tahmine dayalı analitik ve istatistiksel modelleme gibi metodolojilere yönelik desteği kapsar. Öncelikle veri bilimcileri ve matematikçiler tarafından kullanılan istatistiksel analiz yazılımı araçları, sektöre özgü işlevleri de içerebilir. Bu özel özellikler bilimsel araştırmalara, maliyet modellemeye veya sağlık bilimlerine hitap edebilirken, diğerleri farklı endüstriler veya uygulamalarda çeşitli istatistiksel analizleri gerçekleştirebilecek kadar çok yönlüdür.
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Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics, şirketlerin müşteri, ürün, marka ve çalışan deneyimi içgörülerini tek bir yerde yakalamasına ve bunlara göre hareket etmesine olanak tanır.
Displayr
displayr.com
Displayr, pazar araştırmacılarının güçlü veri hikayelerini hızlı bir şekilde bulmasına ve paylaşmasına yardımcı olmak için tasarlanmış hepsi bir arada bir analiz ve raporlama yazılımıdır. 1. Projenin daha hızlı tamamlanması. 2. Genellikle dışarıdan temin edeceğiniz görevleri şirket içinde halledin. ...