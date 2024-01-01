İş Ortağı Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar En Popüler Son Eklenenler

Zaman zaman iş ortağı ilişkileri yönetimi (PRM) olarak da adlandırılan iş ortağı yönetimi yazılımı, işletmeleri satış ortaklarını ve bağlı kuruluşları izlemek için kaynaklarla donatır. Ortaklar arasındaki iletişimi kolaylaştırır ve işletmeden destek almalarını sağlar. Bu yazılım, her ortak için kişiselleştirilmiş özel portallar oluşturarak belgelere, kampanya materyallerine, Pazar Geliştirme Fonlarına (MDF), fırsatlara ve anlaşmalara erişim sağlar.