İş Ortağı Ekosistem Platformları Yazılımı - En Popüler Uygulamalar
"Ürünün değerli bir iş müttefiki olduğu kanıtlanıyor mu? Geri ödeme için aylar cinsinden ölçülen, kuruluşunuzun ürün için beklenen yatırım getirisi nedir? Hesap Tabanlı Pazarlama Yazılımı ve Veri Ambarı Entegrasyonunun entegrasyonu ile birlikte 'Has ürün iş yaparken iyi bir ortak mıydı?' İş Ortağı Ekosistem Platformları ürünlerine ilişkin kullanıcı memnuniyetini önemli ölçüde artıran temel faktörler olarak tanımlanıyor. Bu belirlemeler, bu kategorideki kullanıcı memnuniyetini tahmin etme olasılığı en yüksek olan özellikleri belirleyen bir algoritma aracılığıyla yapılıyor."
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Impact
impact.com
Impact Partnership Cloud™ - dünyanın önde gelen ortaklık otomasyon çözümü, gerçek anlamda üstel büyümeye ulaşan tüm ortaklık kanallarını keşfeder, yönetir, korur ve optimize eder.
PartnerStack
partnerstack.com
Herhangi bir programı ölçeklendirmek için ortak ilişkileri yönetimi yazılımı: bağlı kuruluş, bayi, pazarlama ve daha fazlası. SaaS şirketlerinin neden PartnerStack PRM ile büyüdüğünü görün.
Partnered
partnered.com
Partnered, müşteri tanıtımlarını paylaşmak için satış ekibinizi iş ortağı ekosisteminize bağlar. Her anlaşma için kısa notlarla satıcıları anında bulun.
PartnerTap
partnertap.com
PartnerTap, iş ortağı geliri için veri odaklı bir keşif platformudur. PartnerTap, iş ortağı, kanal ve satış ekiplerine hesap eşlemeyi otomatikleştirmek, iş ortağı hattını gerçek zamanlı olarak paylaşmak, yeni beyaz alan satış fırsatlarını belirlemek ve iş ortaklarıyla ortak satışa başlamak için ihti...
WorkSpan
workspan.com
WorkSpan, 1 numaralı ekosistem iş yönetimi platformudur. Ortaklık ve ittifak ekibinin, ortaklardan daha yüksek kazanma oranları ve daha düşük satış maliyetleriyle gelir elde etmesine yardımcı oluyoruz. Günümüzde iş ortağı yöneticileriniz, bilgiler dağıldığında veya silolarda kaybolduğunda iş ortağı ...
Reveal
reveal.co
Reveal'in platformu, CRM'nizi ortak şirketlere güvenli bir şekilde bağlayarak, gelir artışını artırmak için örtüşen hesap bilgileri, sıcak potansiyel müşteriler ve ortak pazarlama fırsatları sağlar.
Partnerize
partnerize.com
Partnerize, uçtan uca teknoloji ve kapsamlı hizmet aracılığıyla pazarlamacılar için karlı büyümeyi destekleyen tek ortaklık yönetimi çözümüdür.
Crossbeam
crossbeam.com
Crossbeam, gezegendeki en güçlü büyüme aracı olan kendi iş ortağı ekosisteminizle anlamlı müşteri ilişkilerini çekmenize, dönüştürmenize ve geliştirmenize yardımcı olur.
Kiflo
kiflo.com
Bir PRM'den daha fazlası olan Kiflo, sizinle birlikte büyüyen sezgisel bir Ortak Başarı Platformudur. Kullanımı kolay ürünümüz, uygulamalı uzman ekibimiz ve kapsamlı kaynak kütüphanemiz, daha güçlü ortaklıklar ve gelişen ekosistemler sağlar.
MeasureMatch
web.measurematch.com
Sadece Harika Bulut Yazılımı ve Verileri Profesyonel hizmetler Talep üzerine MeasureMatch bir danışmanlık ve profesyonel hizmetler pazarıdır. Dünya çapındaki iş liderleri, kritik derecede önemli bulut yazılımı, veri yönetimi ve analitik iş gereksinimlerini hızlı bir şekilde çözmek için hepsi den...
Impartner
impartner.com
Impartner, sektörün en sağlam SaaS tabanlı İş Ortağı İlişkileri Yönetimi ve Pazarlama Otomasyon Platformu (MAP) çözümlerini sunar.