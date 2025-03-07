Gelen Çağrı Takip Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Amerika Birleşik Devletleri

Invoca

invoca.com

Invoca, daha fazla gelir elde etmek amacıyla satın alma yolculuğunu izlemelerine ve optimize etmelerine yardımcı olmak için pazarlama ve satış ekiplerini birbirine bağlayan bir gelir yürütme platformudur. Gelir ekipleri, önde gelen teknoloji platformlarıyla derin entegrasyonlara sahip kapsamlı bir gelir yürütme platformu kullanarak, ücretli medya yatırımlarını doğrudan gelire daha iyi bağlayabilir, dijital katılımı geliştirebilir ve daha fazla satış sağlamak için en iyi alıcı deneyimlerini sunabilir. Invoca ile AutoNation, DIRECTV, Mayo Clinic, Mutual of Omaha ve Verizon gibi önde gelen tüketici markaları, inkar edilemez verilerle desteklenen inanılmaz sonuçları deneyimliyor. Invoca, Upfront Ventures, Accel, Silver Lake Waterman, H.I.G. gibi önde gelen risk sermayedarlarından 184 milyon dolar topladı. Büyüme Ortakları ve Salesforce Ventures. Invoca, işletmelerin çağrılardan yeni veriler elde ederek gelir artışını artırmalarına yardımcı oluyor, böylece daha az parayla daha fazla müşteri kazanıp elde tutabiliyorlar. Invoca'nın gelir uygulama platformuyla işletmeler inanılmaz sonuçlar elde ediyor: * Rogers Communications'taki gibi pazarlama ekipleri potansiyel müşteri kalitesini artırıyor ve satın alma maliyetlerini %82 oranında düşürüyor * MoneySolver'daki gibi iletişim merkezleri temsilcilerin performansını ve dönüşüm oranlarını %100 artırıyor * Andersen'ın Yenileme gibi çok konumlu işletmeler, telefonla ayarlanan randevuları neredeyse %50 oranında artırıyor