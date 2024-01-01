E-ticaret Sahtekarlığına Karşı Koruma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar En Popüler Son Eklenenler

E-ticaret dolandırıcılık koruma yazılımı, çevrimiçi işletmelerin yüksek riskli işlemleri belirlemesine ve dolandırıcılık faaliyetlerini engellemek için potansiyel riskleri değerlendirmesine yardımcı olur. Bu yazılım, algoritmik analizden yararlanarak sahte ürün siparişleri ve ödeme olasılığını azaltır, böylece e-ticaret işletmelerinin bu tür risklere maruz kalması en aza indirilir. Bu işletmelerin dolandırıcılık girişimlerine karşı savunmasızlığı, özellikle işlemler güvenli olmayan web siteleri veya mobil platformlarda gerçekleştiğinde artıyor.