Dönüşüm Oranı Optimizasyon Araçları - En Popüler Uygulamalar - Amerika Birleşik Devletleri

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Dönüşüm oranı optimizasyonu (CRO) araçları, kullanıcı deneyimini geliştirmeyi ve işletmeler için dönüşüm oranlarını yükseltmeyi amaçlayan test ve görselleştirme yetenekleriyle donatılmış bir yazılım kategorisini temsil eder. Ziyaretçi davranışını izlemek için dijital analiz yazılımıyla birlikte çalışan CRO araçları, web sitesi kullanım kalıplarına ilişkin verileri toplar ve analiz eder. İçgörüleri fark ederek, kullanılabilirliği kolaylaştırmak ve çekiciliği artırmak için fırsatları belirlerler. Çeşitli CRO araçları türleri, mevcut dönüşüm oranlarını değerlendirmekten, dönüşüm oranları üzerindeki etkilerini ölçmek için yeni web sitesi deneyimlerini denemeye kadar farklı işlevlere hizmet eder.
Yeni Uygulama Gönder
Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için tam bir pazarlama, satış, müşteri hizmeti ve CRM yazılımı - ayrıca metodoloji, kaynaklar ve destek - sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin. Pazarlama merkezi ile tüm pazarlama araçlarınız ve verileriniz kullanımı kolay, güçlü bir platformda. Değerli zaman kazandıracak ve doğru müşterileri ölçekte çeken ve dönüştüren kişiselleştirilmiş bir deneyim sağlamak için ihtiyacınız olan tüm bağlamı elde edersiniz. Ayrıca, pazarlamacılar verileri yaptıkları her şeyin merkezinde tutabilir, çünkü pazarlama merkezi HubSpot CRM platformunun bir parçası olarak oluşturulur. Tam CRM platformunu kullanırken, pazarlamacılar YG'yi kanıtlamak ve yatırımları doğrulamak için satışlarla benzersiz bir uyum sağlayabilirler. Stratejiler, hizmetler veya yazılım olsun - HubSpot, karmaşıklığı değil şirketinizi ölçeklendirmenizi sağlar. HubSpot, daha iyi büyümek için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir.
Wix
wix.com
Wix kullanarak işletmenizi çevrimiçi olarak güvenle geliştirin ve ölçeklendirin. Lightning-Fast Web performansı, kurumsal sınıf güvenlik ve güvenilir altyapı ile, sitenizin her zaman çalışır durumda olacağından emin olabilirsiniz. Ve Wix ile bir web sitesi oluşturucudan çok daha fazlasını elde edersiniz - çevrimiçi zamanlamadan ödeme, derin markalama ve e -ticaret çözümlerine kadar, sitenizi istediğiniz herhangi bir yöne götürebilirsiniz. Çevrimiçi bir işletmeyi yönetmek söz konusu olduğunda, önde gelen SEO ve pazarlama araçları, gelişmiş analitik ve hatta bir mobil uygulama ile asla daha sezgisel olmamıştı, her yerden her şeyin üstünde kalabilirsiniz. Çevrimiçi hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için WIX'i kullanan milyonlarca kullanıcıya katılın. WIX'in ana özellikleri nelerdir? * Sitenizi sezgisel olarak oluşturmak için akıllı sürükle ve bırak düzenleyicisi * 900+ stratejik olarak tasarlanmış web sitesi şablonları * Arama motorları için optimize edilecek gelişmiş SEO özellikleri * Mağazanızı yönetmek ve çevrimiçi satmak için güçlü e -ticaret çözümleri * Müşterileriniz için kesintisiz bir rezervasyon deneyimi sunan çevrimiçi zamanlama yazılımı * İşletmenizi çevrimiçi yönetmeye ve büyütmeye yardımcı olacak yerleşik pazarlama araçları * Sadık bir kitleyi büyütmenize ve içerikten para kazanmanıza yardımcı olan tam bloglama özellikleri * Özel işlevsellik için tam yığın web geliştirme araçları
Webflow
webflow.com
Webflow, insanların kod yazmadan tamamen özel web siteleri tasarlamasına, oluşturmasına ve başlatmasına olanak tanıyan görsel bir web geliştirme platformudur. Tasarım, animasyon, içerik yönetimi, pazarlama ve e-ticaret araçlarını tek bir platformda birleştiren Webflow, hem kodlayıcı olmayanlara hem de kodlayıcılara her türden web sitesini daha hızlı, daha uygun maliyetli ve daha işbirliğine dayalı bir şekilde gönderme ve tanıtma yetkisi verir. Webflow, Allianz, Zendesk, Lattice, Getaround, Upwork ve Dell gibi yenilikçi şirketlerin web sitelerini destekler. 2013 yılında kurulan ve merkezi San Francisco'da bulunan Webflow, Accel, CapitalG, Silversmith Capital Partners, Y-Combinator ve Draper Associates tarafından desteklenmektedir.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) Müşteri İlişkileri Yönetimi Hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar sunar. 2020'de Fortune Magazine, bir çalışan memnuniyet anketine dayanarak, Salesforce'u altı numaralı 'çalışmak için en iyi 100 şirket listesinde' sıraladı.
Zoho CRM
zoho.com
Tüm işinizi Zoho'nun çevrimiçi verimlilik araçları ve SaaS uygulamaları ile çalıştırın. 50 milyondan fazla kullanıcı bize dünya çapında güveniyor. Sonsuza dek ücretsiz planımızı deneyin!
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp, küçük işletmeler için inşa edilmiş hepsi bir arada pazarlama platformudur. Raporlama ve analiz, pazarlama CRM, e -posta kampanyaları, bültenler ve içerik yönetimi gibi araçlarla, müşterilerinizi merkeze koyabilirsiniz, böylece daha akıllı pazarlayabilir ve işinizi daha hızlı büyütebilirsiniz. MailChimp'in Pazarlama ve CRM Mobil Uygulaması, ilk günden itibaren daha akıllı pazarlamanıza ve işinizi daha hızlı büyütmenize yardımcı olur. İşinizin sizi aldığı her yerde ihtiyacınız olan araçlara erişin ve dakikalar içinde çalışmaya başlayın - deneyime gerek yok. MailChimp ile bir satış yapma, müşterileri geri getirme, yeni aboneler bulma veya markanızın görevini paylaşma fırsatını asla kaçırmazsınız. Mailchimp kullanın: * Pazarlama CRM - MailChimp'ten CRM pazarlama ile olan kişilerinize ayak uydurun. Kartvizit tarayıcısı gibi iletişim içe aktarma araçlarıyla yeni müşteriler bulun ve ekleyin. İzleyici büyümesini izleyin ve gösterge tablosundaki bireysel kişilerle ilgili bilgileri görüntüleyin. Hepsini tek bir yerde yapın - doğrudan uygulamadan arayın, metin ve e -posta gönderin. Önemli ayrıntıları hatırlamak için notları kaydedin ve her etkileşimden sonra etiket ekleyin. * Raporlar ve Analytics - Satış ve pazarlama performansınıza daha derin bir bakış alın. Tüm kampanyalarınız için sonuçları izleyin ve nasıl geliştirileceğine dair eyleme geçirilebilir öneriler alın. E -posta kampanyaları, açılış sayfaları, Facebook ve Instagram reklamları, sosyal medya yayınları ve kartpostallar için raporları ve analitikleri görüntüleyin. * E -postalar ve otomasyonlar - E -posta pazarlama kampanyaları, bültenleri ve otomasyonları oluşturun, düzenleyin ve gönderin. Tek tıklamayla açılış olmayanlara ve ürün yeniden hedefleme e-postalarına yeniden katılma ile müşterileri yeniden etkiler ve satışları hemen büyütebilirsiniz. * Facebook ve Instagram Reklamları - Reklamlar taslak ve yayınlayın, bir bütçe belirleyin ve belirli bir grubu hedefleyin. Yeni insanlara ulaşın, mevcut kişilerle uğraşın, özel kitleler kurun veya web sitesi ziyaretçilerini geri getirin. * Pazarlama Önerileri - Pazarlamanızı geliştirmeye yardımcı olacak işlem yapılabilir öneriler alın. Terk edilmiş bir sepet e -postası kurmanın veya markanızın logosunu ayarlamak için bir hatırlatma almanın zamanı geldiğini bilin. * Marka Yönetimi - Cihazınızdan görüntüleri doğrudan MailChimp'e yükleyin ve bunları tüm kampanyalarınızda kullanın.
Miro
miro.com
Miro, her boyutta dağıtılmış ekiplerin hayalini kurmasını, tasarlamasını ve geleceği birlikte inşa etmesini sağlayan görsel bir çalışma alanıdır. Miro'nun akıllı tuvalinin büyüsü ile, bir ekip olarak kavramları, fikirleri ve çözümleri görselleştirmek her yerde olabilir-kuru erase belirteçlerine gerek yok. Uzak, dağıtılmış veya hibrit çalışma ortamlarında bile ekibinizle birlikte çalışmanın yan yana bağlantısını senkronize edin ve hissedin. Miro'nun müşterileri Miro'yu kullanmayı seviyor: * Çevrimiçi toplantılar ve takım atölyeleri düzenleyin * Sınırsız bir tahtada yeni fikirler ve tasarımlar beyin fırtınası * Belgeleri ve PDF'leri düzenleyin, açıklama ve işaretleyin * Bir elma kalemi ile dijital notlar alın (ve kağıt kullanımını azaltın!) * Kaynakları, fotoğrafları, dokümanları, bağlantıları ve referansları kolayca toplayın * Çevik iş akışlarını ve scrum ritüellerini planlayın ve yönetin * Kullanıcı yolculukları, harita süreçleri oluşturun ve kişiler geliştirin * İşbirlikçi bir alanda etkileşimli dersleri öğretin ve kolaylaştırın * Bir Vizyon Fikir ve İlham Kurulu Oluşturun Miro, her zaman, her yerde oluşturmanıza izin verir. 200'den fazla önceden hazırlanmış şablon, bir sürükleme ve damla arayüzü ve işbirlikçileri üzerinde sınırsız, bir MIRO tahtası üzerinde çalışmak hızlı ve eğlencelidir.
Duda
duda.co
Duda, dijital pazarlama ajanslarına ve SaaS şirketlerine müşterilerinin dijital varlığını oluşturma ve yönetme konusunda güç veren lider web sitesi geliştirme platformudur. Duda'nın ödüllü düşük kodlu kodsuz platformu, ajansların ve SaaS şirketlerinin, e-ticaret, müşteri yönetimi, SEO, otomasyon ve beyaz etiketlemeyi kapsayan geniş bir yetenek yelpazesiyle daha yüksek üretkenliğe ve benzeri görülmemiş bir büyümeye ulaşmasını sağlar.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Constant Contact, küçük işletmelerin müşteri tabanlarını büyütmelerine yardımcı olacak e-posta, sosyal medya ve etkinlik pazarlama araçları sağlar.
Elicit
elicit.org
Yapay Zeka Araştırma Asistanı. Elicit, GPT-3 destekli bir araştırma asistanıdır. Elicit, veri kümelerini sınıflandırmanıza, araştırma soruları üzerine beyin fırtınası yapmanıza ve yayınlar arasında arama yapmanıza yardımcı olur.
Unbounce
unbounce.com
İster bir pazarlama uzmanı olun ister yeni başlıyor olun, Unbounce açılış sayfaları daha fazla ziyaretçinizi potansiyel müşterilere, satışa ve kayıtlara dönüştürür. Her beceri seviyesine yönelik kullanımı kolay oluşturucuların yanı sıra yapay zeka destekli optimizasyon özellikleriyle Unbounce, yalnızca birkaç dakika içinde güzel, yüksek performanslı sayfalar oluşturmanıza ve yayınlamanıza yardımcı olur.
Framer
framer.com
Prototip oluşturma basitleştirildi; kod gerekmez, tarayıcı tabanlıdır ve herkes için ücretsizdir. Yarı sürede yüksek doğruluk. Framer, kolaylıkla çarpıcı, duyarlı web siteleri oluşturmak için tasarlanmış güçlü bir web oluşturucudur. Kullanıcıların her ölçekte modern site tasarlamasına ve yayınlamasına olanak tanıyan sezgisel bir arayüz sunarak hem yeni başlayanlar hem de deneyimli geliştiriciler için uygun hale getiriyor. Framer ayrıca eklentiler ve şablonlar için bir pazarı destekleyerek işlevselliğini artırır ve kullanıcıların benzersiz web sitelerini zahmetsizce oluşturmasına olanak tanır. İster bir portföy, ister iş sitesi veya açılış sayfası oluşturmak istiyor olun, Framer daha akıllı tasarım yapmak ve daha hızlı yayınlamak için ihtiyaç duyduğunuz araçları sağlar. Ücretsiz başlayın ve olasılıkları keşfedin!
Microsoft Clarity
clarity.microsoft.com
Clarity ile kullanıcılarınızın ne istediğini görün. Clarity, gerçek kişilerin sitenizi gerçekte nasıl kullandığını gösteren ücretsiz, kullanımı kolay bir araçtır. Kurulum kolaydır ve birkaç dakika içinde veri almaya başlayacaksınız.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse, küçük işletmeler, solopreneurlar, antrenörler ve pazarlamacılara, kitlelerini büyütmek, aboneleriyle etkileşim kurmak ve aboneleri ödeme müşterilerine dönüştürmek için güçlü ve uygun fiyatlı araçlar sağlayan kapsamlı bir e -posta pazarlama platformudur. 25 yılı aşkın uzmanlıkla müşterilerimiz, kullanıcı dostu çözümümüz, ödüllü 7/24 müşteri desteğimiz ve e-posta pazarlamasının ötesine geçen güçlü araçlar-otomasyon, liste büyümesi ve web seminerleri ve canlı gibi ek iletişim araçları ile GetResponse'u seçin İşletmelerin kişisel markalarını oluşturmalarına, ürün ve hizmetlerini satmalarına ve bir topluluk oluşturmalarına yardımcı olmak için sohbetler. Daha gelişmiş bir platforma mı ihtiyacınız var? GetResponse Max ve Max², gelişmiş pazarlama özellikleri ve güvenilir destek arayan zorlu kullanıcılar için çözümlerdir.
ClickFunnels
clickfunnels.com
Clickfunnels, kullanıcıların hızlı ve kolay bir şekilde ziyaretçileri potansiyel müşterilere ve ödeme yapan müşterilere dönüştüren güzel satış sayfaları oluşturabildiği dünyanın en popüler çevrimiçi satış hunisi platformlarından biridir. Hiçbir teknoloji, tasarım veya kodlama deneyimi gerekmez. Yüzlerce tak ve çalıştır şablonu parmaklarınızın ucunda. Veya kendi dönüşüm hunilerinizi özelleştirin. Clickfunnels eğitimler, öğreticiler ve sorunsuz 3. taraf uygulaması, e-posta ve ödeme entegrasyonuyla birlikte gelir. Kullanıcılar 10 dakika kadar kısa bir sürede çalışan huniler oluşturdular!
Hotjar
hotjar.com
Hotjar, web sitesi kullanımını analiz eden, ısı haritaları, oturum kayıtları ve anketler gibi araçlar aracılığıyla geri bildirim sağlayan bir davranış analizi şirketidir. İnsanların web sitelerinde nasıl gezindiğine ve müşteri deneyimlerinin nasıl geliştirilebileceğine dair bir fikir sunmak için Google Analytics gibi web analizi araçlarıyla birlikte çalışır. 2014 yılında kurulan Hotjar, 20 ülkede 100'den fazla ekip üyesi tarafından tamamen uzaktan çalıştırılıyor ve dünya çapında 500.000'den fazla sitede kullanılıyor.
TWIPLA
twipla.com
WEB SİTESİ ZEKA PLATFORMU Web sitenize ilişkin kesin ve anında bilgiler edinin. Web Sitesi İstatistikleri, Oturum Tekrarları, Isı Haritaları, Anketler ve daha fazlası. TWIPLA (eski adıyla Visitor Analytics), dünya çapında 2,5 milyondan fazla kuruluma ve kullanımı kolay, gizlilikle uyumlu özelliklere sahip, gelişmiş ancak erişilebilir bir web sitesi istihbarat platformudur. Çerezsiz izlemeyle veri gizliliği endişelerini ortadan kaldırın ve web sitesi ziyaretçilerinizin (yalnızca küçük bir örnek değil) %100'ünün verilerine erişim sağlayın. TWIPLA ile her şey bir tık uzağınızda: ◾ Gelişmiş web sitesi trafik istatistikleri (YENİ! Şirket Açıklaması) ◾ Pazarlama kampanyaları takibi ◾ Isı haritaları ◾ Oturum kayıtları ◾ Dönüşüm hunileri ◾ Anketler ◾ Anketler ◾ Rekabet trafiği analizi ◾ Tasarım gereği gizlilik öncelikli analizler (YENİ) ! Özel Ülke Verileri) ✔️ Sınırsız 30 günlük tam erişim elde etmek için SINIRSIZ30 kupon kodunu [ https://app.visitor-analytics.io/register?voucher=UNLIMITED30 ] kullanın - Kredi Kartına gerek yok!
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing, müşteri yaşam döngüsünün her aşamasında müşterilerle etkileşim kurmak için işletmenizde kullandığınız her aracı ve kanalı birbirine bağlar. Kişilerinizle kişiselleştirilmiş temas noktalarını uyarlamak için e-posta pazarlamasından, sosyal medyadan, dijital reklamcılıktan ve web sitenizden elde edilen verilerden yararlanın; pazarlamanızın size zaman kaybettirmeden etkili, ilgi çekici ve akılda kalıcı olmasını sağlayın. İşletmenizi farklı kılan kişisel dokunuşlara odaklanabilmeniz ve müşterilerinizin hiçbirinde tek bir adımı kaçırmadığınızdan emin olabilmeniz için otomasyonu sizin için çalıştırıyoruz. ActiveCampaign ile yapabileceğiniz bazı şeyler nelerdir? -Tüm müşteri temas noktalarınızda kişiselleştirilmiş deneyimleri otomatikleştirin -Daha derin segmentasyon ve daha etkili erişim için müşteri yaşam döngüsünün tamamında alıcı tercihlerini, davranışlarını ve birçok özel özelliği izleyin -Gönderimleri neredeyse tüm parametrelere göre özelleştirin, böylece mesajlarınız her zaman doğru hedeflenir hedef kitle -Her müşteri için en iyi içeriği, gönderme zamanını ve dağıtım kanalını seçmek için tüm müşteri yaşam döngüsünden elde edilen verileri kullanın -Minimum çabayla tamamen özelleştirilmiş kampanyalar oluşturun ve ardından müşteri davranışlarına göre gönderme stratejinizi gerçek zamanlı olarak geliştirin -Müşteri davranışlarını çoğaltın İşletmeniz ne kadar büyürse büyüsün, her müşteri için 1-1 kişisel deneyim
Pendo
pendo.io
Pendo, daha mutlu ve daha üretken kullanıcılar ve çalışanlar için daha iyi yazılım deneyimleri sunmanıza yardımcı olur. Pendo, ürün ekiplerinin şu tür soruları sorup yanıtlamasına yardımcı olur: Müşteriler veya çalışanlar hangi özelliklerle etkileşime giriyor? Hangisini görmezden geliyorlar? Ürünün hangi parçaları keyif veya hayal kırıklığı yaratıyor? Aynı bilgilerden yola çıkarak, doğrudan uygulamanın içinde yazılımın benimsenmesini teşvik etmek, destek sağlamak ve daha iyi potansiyel müşteriler oluşturmak için herhangi bir kodlamaya gerek kalmadan kolayca uygulama içi kılavuzlar oluşturabilirsiniz. Pendo ile kullanıcılarınızın yazılımınızdan en yüksek değeri elde etmesine yardımcı olarak büyümeyi verimli bir şekilde artırabilirsiniz.
Sentry
sentry.io
Yazılım ekipleri için Sentry, uygulama kodunun durumunu izlemek açısından çok önemlidir. Geliştiriciler, Hata izlemeden Performans izlemeye kadar ön uçtan arka uca kadar uygulamaları daha net görebilir, daha hızlı çözebilir ve uygulamaları hakkında sürekli bilgi edinebilir. Dünya çapında 3,5 milyondan fazla geliştirici ve 87.000'den fazla kuruluş tarafından sevilen Sentry, Disney, Peloton, Cloudflare, Eventbrite, Slack, Supercell ve Rockstar Games gibi dünyanın en tanınmış şirketlerinin çoğuna kod düzeyinde gözlemlenebilirlik sağlıyor.
Stormly
stormly.com
Stormly, AI ve GPT-4 tarafından desteklenen tüm bir ürün ekibinin parmaklarınızın ucunda olması gibidir. Artık hangi soruları soracağınızı bulmaya çalışarak saatler harcamanıza gerek yok. Teknolojimiz odak alanları önerecek ve sorularınıza göre özel kontrol panelleri oluşturacaktır. Artık yalnızca kullanıcılarınızın davranışlarına ilişkin güçlü bilgiler edinmekle kalmıyor, aynı zamanda ürününüzü nasıl geliştireceğinize ilişkin özel ipuçları da elde ediyorsunuz. Yeni içgörüler keşfedin, işbirliğini geliştirin ve beyin fırtınasını keyifli ve üretken bir deneyime dönüştürün. Stormly bir Avrupa şirketidir.
Swipe Pages
swipepages.com
Mobil öncelikli AMP açılış sayfalarını kullanarak daha fazla potansiyel müşteri yakalayın ve dönüşüm oranını artırın. 7500'den fazla pazarlamacının güvendiği, özelliklerle dolu açılış sayfası oluşturucu.
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus, satış, pazarlama ve destek ekiplerinizin tek bir arayüzde tek bir ekip halinde çalışmasını sağlayan birleşik bir CX platformudur.
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat, küresel yayıncılara veri ve analiz sağlayan bir teknoloji şirketidir. Şirket 2009 yılında kurulmuştur ve merkezi ABD'nin New York şehrinde bulunmaktadır. Hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketi, izleyici etkileşimi ve sadakat ölçümlerinden para kazanmak amacıyla kullanıcıları izlemek ve böylece Web sitelerinde yayınlayacak ve tanıtacak içerik hakkında kararlar alabilmek amacıyla yayıncıların, medya şirketlerinin ve haber kuruluşlarının web sitelerine kod entegre ediyor. . Ağustos 2010'da şirket, Betaworks'ten ayrı bir varlık olarak ayrıldı. Chartbeat, gerçek zamanlı veriler için Google Analytics'e alternatif olarak hem övüldü hem de eleştirildi.
Dorik
dorik.com
Dorik, herkesin herhangi bir tasarım veya kodlama deneyimi olmadan birkaç dakika içinde güzel bir web sitesi oluşturmasını kolaylaştıran bir AI web sitesi oluşturma platformudur. Dorik esnek, kullanımı kolay ve en uygun fiyatlı web sitesi oluşturma platformlarından biridir.
Builder.io
builder.io
Builder, geliştiricilere ve pazarlamacılara tasarımları hızlı bir şekilde optimize edilmiş web ve mobil deneyimlere dönüştürmeleri için yapay zeka destekli araçlar sağlar. Figma tasarımlarını otomatik olarak temiz koda dönüştüren yapay zeka destekli bir tasarımdan koda dönüştürme aracı (Visual Copilot) ve pazarlamacıların web ve mobil deneyimlerini herhangi bir sorun yaşamadan hızla oluşturmasına, yinelemesine ve optimize etmesine olanak tanıyan bir görsel içerik yönetim sistemi (Visual CMS) sağlar. mühendisliğe bağlıdır.
involve.me
involve.me
İşletmelerin, müşteri yolculuğunun her adımında kişiselleştirilmiş etkileşimler oluşturmasına, kitle katılımını artırmasına ve daha iyi veriler toplamasına yardımcı olan modern bir müşteri deneyimi aracı. Include.me ile kullanıcılar, müşteri adayı edinimi için akıllı açılış sayfaları ve promosyonlar, müşteri adayı kalifikasyonu ve segmentasyonu için formlar ve kişilik testleri, satış dönüşümü için fiyat hesaplayıcıları ve dijital satış asistanları ve müşteri deneyimini ölçmek için ürün ve müşteri memnuniyeti anketlerini kolayca oluşturabilir ve yayınlayabilir. .
Narrative BI
narrative.bi
Verilerinizi anlamlı anlatılara dönüştürün. Pazarlama ve reklam verilerinizden otomatik olarak değerli bilgiler alın. Tüm veri kaynaklarınızı tek bir yere bağlayın. Sıfır kodlama.
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel bir iş analitiği hizmet şirketidir. Kullanıcıların web ve mobil uygulamalarla olan etkileşimlerini izler ve bunlarla hedefe yönelik iletişim için araçlar sağlar. Araç seti, uygulama içi A/B testleri ve kullanıcı anket formlarını içerir. Toplanan veriler, özel raporlar oluşturmak ve kullanıcı katılımını ve kullanıcıyı elde tutmayı ölçmek için kullanılır. Mixpanel, başta SaaS olmak üzere web uygulamalarıyla çalışır ancak aynı zamanda mobil uygulamaları da destekler.
MailerLite
mailerlite.com
Otomasyon, açılış sayfaları ve anketler gibi özelliklerle gelişmiş e-posta pazarlama kampanyaları oluşturun. 14 günlük deneme süresiyle premium özelliklere ücretsiz erişin!
Brevo
brevo.com
Günümüzün rekabetçi iş ortamında, olağanüstü müşteri hizmetleri sağlamak, gelişen bir marka oluşturmak için çok önemlidir. Conversations by Brevo ile satışları artırırken ve kalıcı müşteri ilişkileri geliştirirken müşteri desteğinizi yeni boyutlara yükseltebilirsiniz. Güçlü, hepsi bir arada platformumuz, ekibinize birinci sınıf destek sunma ve müşteri hizmetleri operasyonlarınızı kolaylaştırma konusunda güç verir. Gerçek zamanlı, gerçek konuşma Konuşmalar e-postayı, canlı sohbeti ve Facebook, WhatsApp ve Instagram gibi sosyal medya kanallarını entegre eder. Artık sekme karıştırma veya kopyalayıp yapıştırma yok. Tüm müşteri etkileşimlerini tek bir kullanışlı akışta merkezileştirin. Ziyaretçileri müşterilere dönüştürün ve gelir artışının kilidini açın Canlı sohbet widget'ımız ve sohbet robotlarımız ile potansiyel müşterilerinizle etkileşime geçin ve sitenizden ayrılmadan önce dönüşüm sağlamalarını sağlayın. Günümüzün rekabet ortamında geliri en üst düzeye çıkarmak için mevcut müşterileri koruyun ve geliştirin. Verimlilik parmaklarınızın ucunda Güncel değişkenleri içeren hazır yanıtlarla zamandan tasarruf edin. SSS'lere yanıt vermek ve tekrarlanan soruları azaltmak için kapsamlı bir yardım merkezi oluşturun. Daha anlamlı görüşmeler için self servis ve otomasyon araçlarından yararlanın. Hareket halindeyken Android veya iOS için Brevo Conversations mobil uygulamasını kullanın. Sorunsuz Entegrasyon ve Veri Konsolidasyonu Conversations by Brevo, Brevo ürünlerine ve ötesine sorunsuz bir şekilde entegre olarak size birleşik bir müşteri komuta merkezi sağlar. WordPress, Shopify, WooCommerce ve diğerleriyle derin entegrasyonlarla pazarlama hunilerinizi ve daha fazlasını zahmetsizce yönetin. Gönderim, iadeler, incelemeler, sadakat programları ve diğer temel iş işlevlerini kolaylaştırın. İlgili tüm verileri tek bir yerde toplayıp birleştirerek her müşteriye ilişkin kapsamlı bir görünüm elde edin. Brevo'yu seçen 500.000'den fazla işletmeye katılın ve Conversations by Brevo'nun gücünü ve basitliğini deneyimleyin. İster küçük bir işletme ister kurumsal olun, ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde özel planlar hazırladık.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay, dünya çapında 29.500'den fazla büyüyen şirketi destekleyen dünyanın 1 numaralı uygun fiyatlı hepsi bir arada pazarlama, satış ve destek CRM yazılımıdır. EngageBay, şirketlerin web ziyaretçilerini edinmelerine, onlarla etkileşime geçmelerine, onları beslemelerine ve onları mutlu müşterilere dönüştürmelerine ve işlerini 5 kat ve daha fazla büyütmelerine yardımcı olur. EngageBay aşağıdakiler dahil çok sayıda özellik sunar: - Basit ve güçlü Hepsi Bir Arada CRM - Kullanımı kolay pazarlama otomasyon yazılımı - E-posta pazarlama - Ücretsiz Canlı Sohbet Yazılımı - Güçlü yardım masası yazılımı - E-posta Dizileri - Açılış Sayfaları - Çevrimiçi potansiyel müşterileri yakalamak için Web Formları - Pazarlama, satış ve destek departmanlarında 360 Derece Müşteri Görünümü - Randevu Planlama Yazılımı - İletişim Yönetimi Yazılımı - Ücretsiz CRM yazılımı ve çok daha fazlası.
Algolia
algolia.com
Algolia dünyanın tek uçtan uca yapay zeka arama ve keşif platformudur. Mühendislerimiz katlanarak daha iyi arama ve keşif sağlamak için yapay zekanın çığır açıcı kullanımını icat etti. Tescilli NeuralSearch teknolojimiz, vektör tabanlı doğal dil işlemeyi ve anahtar kelime eşleştirmeyi tek bir API'de birleştirir. Algolia, yılda 1,75 Trilyon veya haftada 30 Milyardan fazla arama isteğini karşılayarak 150'den fazla ülkede 17.000'den fazla müşterinin uygulama içi kullanıcıları ve/veya çevrimiçi ziyaretçileri için (herhangi bir web sitesini kullanarak) son derece hızlı ve alakalı arama ve keşif deneyimleri oluşturmasına olanak tanır. mobil veya sesli cihaz) – istenen içeriği anında ve geniş ölçekte ortaya çıkararak. Daha fazla bilgi edinmek için www.algolia.com adresini ziyaret edin.
VBOUT
vbout.com
VBOUT, hedef kitlelerine ilgi çekici, kişiselleştirilmiş deneyimler sunarken pazarlama faaliyetlerini otomatikleştirmek ve merkezileştirmek için dünya çapında 1000'lerce işletmenin güvendiği yapay zeka destekli bir pazarlama platformudur. Ajanslar ve iş ortakları, özel planlar oluşturmak, alt hesapları yönetmek ve varlıkları bir müşteri hesabından birçok müşteri hesabına paylaşmak için VBOUT'u doğrudan veya beyaz etiket kurulumu aracılığıyla kullanır. VBOUT ile şunları yapabilirsiniz: * Tüm sosyal medyanızı tek yerden yönetin. * Kazandıran e-posta kampanyaları oluşturup göndererek müşterilerinizle etkileşim kurun. * Kodlama olmadan çarpıcı, kişiselleştirilmiş ve dinamik açılış sayfaları tasarlayın. * Sezgisel bir görsel oluşturucuyla otomasyonlar oluşturun. * Tıklamadan kapatmaya ve ötesine giden yolları besleyin. * Kitle listelerinizi kolayca büyütün ve koruyun. * Özelleştirilebilir bir kontrol panelinde tüm pazarlama faaliyetlerinizi takip edin ve analiz edin. Platform, kolay sürükle ve bırak açılış sayfaları ve formlarına, sezgisel bir görsel otomasyon oluşturucuya, sosyal medya yönetimine, e-posta pazarlama araçlarına ve geniş bir pazarlama kampanyası yelpazesi için önceden oluşturulmuş şablonlardan oluşan büyüyen bir kitaplığa sahiptir. Derinlemesine yerel analizler ve potansiyel müşteri takibi, pazarlamacılara satış kanallarının, liste etkileşimlerinin ve kampanya performanslarının tam bir görünümünü sağlar. Büyüyen işletmeler ve ajanslar, doğru müşterileri çekmelerine, daha fazla ziyaretçiyi müşteriye dönüştürmelerine ve kullanımı kolay tek bir platformda eksiksiz pazarlama kampanyaları yürütmelerine yardımcı olmak için VBOUT'un esnek platformuna ve ödüllü, ücretsiz premium desteğine güveniyor.
FullStory
fullstory.com
Fullstory, tıklamalar arasında gömülü olan duyguyu ortaya çıkaran ve tüketici davranışlarının ardındaki anlatılmamış hikayeyi ortaya çıkaran davranışsal bir veri platformudur. Fullstory, daha iyi dolandırıcılık algılama ve tahmin oluşturmadan gerçekten yankı uyandıran kişiselleştirme oluşturmaya kadar ürün, mühendislik ve veri ekiplerinin bir sonraki en iyi eylemi kasıtlı olarak tasarlamak için duyarlılık sinyallerini diğer veri kaynaklarına bağlamasına olanak tanır. Geleneksel web ve ürün analitiğinin ötesinde, yalnızca ne olduğunu ortaya çıkarabilen ancak nedenini ortaya çıkaramayan daha derin ve daha hızlı eyleme geçirilebilir bilgiler sağlayan Fullstory, geliri artıran anlık deneyimler oluşturmak için gereken bağlamı sağlayan tek davranışsal veri platformudur. Otomatik olarak yakalanan, dizine eklenen ve semantik olarak yapılandırılmış birinci taraf verileriyle (veri ekosisteminize veya oturum tekrarı özellikli ürün analitiğimiz aracılığıyla sunulan) Fullstory'nin davranışsal verileri, yapay zeka için hazırdır. Kuruluşlar artık veri oluşumunu analiz etmek, eksik veya yanlış verileri güncellemek, ekipler arasında veri kümelerini tanımlamak ve mevcut teknoloji yığınlarına entegre olmak için verileri yeniden biçimlendirmek için sayısız saat ve kaynak israf etmiyor. Ekipler, anlık kişiselleştirilmiş deneyimler ve gerçek zamanlı eylemlere ve verilere dayanan doğru tahminler sayesinde analize daha az, geliri artırmaya daha fazla zaman harcıyor.
Zoho PageSense
zoho.com
Dönüşüm Optimizasyonu ve Kişiselleştirme Platformu. Temel web sitesi ölçümlerinizi ölçün, ziyaretçilerinizin çevrimiçi davranışlarını anlayın ve dönüşümleri artırmak için onlara kişiselleştirilmiş bir web sitesi deneyimi sunun.
Keap
keap.com
Keap, işinizi büyütmek için tasarlanmış, hepsi bir arada bir CRM ve satış ve pazarlama otomasyon platformudur. Keap ile satışları ve geliri artırmak için tüm potansiyel müşterilerinizi kolayca yakalayacak, organize edecek, takip edecek ve besleyeceksiniz. Başarınızı garantilemek için Keap ayrıca uzman koçluğu, derinlemesine eğitim, olağanüstü destek ve girişimcilerden oluşan özel bir topluluk sunar.
Instapage
instapage.com
Instapage, pazarlamacılara geniş ölçekte kişiselleştirilmiş ve optimize edilmiş açılış sayfaları oluşturma olanağı vererek kampanya sonuçlarının ve yatırım getirisinin iyileşmesini sağlar. Hiçbir geliştiriciye ihtiyaç duymadan ve kullanıcı dostu bir arayüzle, birden fazla hedef kitleyi ve kampanya hedefini destekleyen alakalı reklamdan açılış sayfasına deneyimleri hızlı bir şekilde oluşturabilirsiniz. Piyasadaki en gelişmiş açılış sayfası çözümü olan Instapage, reklam haritalama, yapay zeka destekli içerik ve denemeler ile yerleşik analizler için birleşik bir ortam sağlar.
Knak Templates
knak.com
Ücretsiz E-posta Şablonları. Pazarlamacılar olarak, e-posta oluştururken karşılaştığınız tasarım ve programlama zorluklarını çok iyi biliyoruz. Bu nedenle Marketo ve Eloqua e-posta şablon kitaplıklarımızın tamamını ücretsiz olarak vermeye karar verdik. E-bültenler, e-posta pazarlama kampanyaları, promosyon e-postaları ve daha fazlası için 50'den fazla ücretsiz şablona erişin. 50'den fazla ücretsiz e-posta ve açılış sayfası şablonunu almak için e-posta adresinizi vermeniz yeterlidir; kodlamaya gerek yoktur.
PostHog
posthog.com
PostHog, mühendislerin daha iyi ürünler geliştirmesine yardımcı olan açık kaynaklı, hepsi bir arada bir platformdur. Yazılım ekiplerinin olayları yakalamasına, analiz yapmasına, kullanıcı oturumlarını kaydetmesine, deneyler yapmasına ve yeni özellikleri dağıtmasına tek bir platformda olanak sağlıyoruz. - DAHA İYİ TASARIM: Sağlam ürün analitiği. Çok değişkenli A/B denemeleri. Kullanıcı segmentasyonu ve 50'den fazla entegrasyon. PostHog, daha iyi ürünler oluşturmak için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir. - DAHA İYİ OLUŞTURUN: Özellik bayraklarıyla yeni özellikleri güvenli bir şekilde kullanıma sunun, oturum kayıtlarındaki sorunları ayıklayın ve korelasyon analiziyle yeni özellikler planlayın - hepsi PostHog'da. - DAHA İYİ GELİŞTİRİN: Bir SDK, API, olay işlem hatları, derin analiz için SQL benzeri bir sözdizimi ve açık kaynaklı bir uygulama platformu bekleyin. - DAHA İYİ ÖLÇEKLENDİRİN: ClickHouse tarafından desteklenen ABD veya AB barındırma seçeneği mevcuttur. Her şey SOC2 sertifikalıdır, GDPR'ye hazırdır ve HIPAA uyumludur. PostHog her büyüklükteki ekibe göre ölçeklenebilir ve kullanıma göre fiyatlandırılır. Tamamen açık kaynak olduğundan her kod satırını inceleyebilir, önerilerde bulunabilir ve hatta yeni özellikler ve entegrasyonlar eklemek için doğrudan ürünün üzerine derleme yapabilirsiniz.
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (ayrıca yazılı OpenText), merkezi Waterloo, Ontario, Kanada'da bulunan Kurumsal Bilgi Yönetimi (EIM) yazılımı (EIM) yazılımı geliştiren ve satan Kanadalı bir şirkettir. 2014 yılı itibariyle Kanada'nın en büyük yazılım şirketidir ve MediaCorp Canada Inc.opentext yazılım uygulamaları için büyük şirketler tarafından en iyi 100 işveren 2016'dan biri olarak tanınan, içerik ve tespit edilen büyük şirketler için, içerik ve hizmet verileri için, içerik ve hizmet verileri için, içerik ve hizmet verileri için FIRCH ve TAHMİ. OpenText, ürünlerini büyük miktarda içerik yönetimi, düzenleyici gereksinimlere uyum ve mobil ve çevrimiçi deneyim yönetimi de dahil olmak üzere bilgi yönetimi gereksinimlerini ele almayı hedeflemektedir.
Planhat
planhat.com
Planhat, içgörü sağlamak, iş akışını yönetmek ve müşteri deneyimini artırmak için oluşturulmuş bir müşteri platformudur. Planhat, müşteri başarısını ve müşteri yaşam boyu değerini en üst düzeye çıkarmak için dünya çapında yüzlerce modern teknoloji şirketinin işlerini müşterileri etrafında odaklamasına yardımcı oluyor. CSM'den üst düzey yöneticilere kadar herkes için tasarlanan platform, müşteri verilerinizi birleştirmenize, hedefler ve ideal sonuçlar belirlemenize ve oyun kitapları, otomasyon ve işbirliği gibi özelliklerle müşteri yolculuğunu geliştirmenize olanak tanır. Şirket 2014 yılında İsveç'in Stockholm kentinde kuruldu ve Avrupa, Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Asya Pasifik'te 100'den fazla kişiden oluşan bir ekibe sahip. Daha fazlasını www.planhat.com adresinde okuyun.
BlueCamroo
bluecamroo.com
BlueCamroo, şirketler için birçok temel hizmeti tek, kolayca benimsenebilir ve uygun fiyatlı bir çözümde birleştiren bir SaaS İşletme Yönetimi Platformudur. KOBİ'ler için özel olarak tasarlanmış olup, onlara daha büyük kurumsal düzeydeki sistemlerin kapsamını ve tüm iş yaklaşımını sunar, ancak çok daha yönetilebilir bir şekilde sunulur. Bu tamamen entegre yaklaşım, çalışmayı bir araya getirilmiş tek amaçlı uygulamalar kümesinden daha verimli hale getirir, daha iyi veri güvenliği sağlar, öğrenilmesi, benimsenmesi, kullanılması, yönetilmesi daha kolaydır ve daha ucuzdur. KOBİ'ler, farklı iç iş birimlerine kademeli olarak benimsenerek kendi ihtiyaçlarıyla uyum içinde büyümek ve aynı zamanda kurumsal yönetim ihtiyacını ortadan kaldırmak üzere tasarlanmış tam özellikli bir iş çözümüne (CRM, Satış ve Pazarlama, Projeler, Destek, İş Akışı Otomasyonu ve çok daha fazlası…) sahip olur. tek amaçlı uygulamalardan oluşan bir paket. Her şey Ücretsiz bir CRM ile başlar.
Heap
heap.io
Heap, müşterilerinizin dijital yolculuklarını tam olarak anlamanızı sağlayan tek dijital öngörü platformudur; böylece dönüşümü, elde tutmayı ve müşteri memnuniyetini hızla artırabilirsiniz. * Müşteri deneyimini geliştirin: Kullanıcıların tam olarak nerede zorluk çektiğini tespit edin ve müşteri deneyiminde hızlı bir şekilde iyileştirmeler yaparak sezgisel, keyifli bir kullanıcı deneyimi sağlayın. * Pazara çıkış süresini hızlandırın ve ürün ve iş ekiplerinin etkisini optimize edin: Tamamen içgüdülerinize güvenmek yerine, hipotezleri test etmek ve ortaya çıktıkça soruları yanıtlamak için dijital etkileşim verilerinden yararlanın. Veriye dayalı içgörülerle yeni özellikleri ve deneyimleri güvenle pazara sunun. * Değeri giderek artan özellikler ve deneyimler oluşturun: İş sonuçlarına açıkça bağlanabilecek mühendislik yatırımları üzerinde fikir birliği oluşturmak için verilerden yararlanın. * Kullanıcı yolculuğunun tamamını anlayın: Yerel oturum tekrarı, eksiksiz veri temeli ve otomatik veri bilimi sayesinde ekiplerin kazanmak için ihtiyaç duyduğu öngörüleri yalnızca Heap ortaya çıkarabilir. 8.000'den fazla işletme, daha iyi deneyimler ve daha iyi ürünler sunarak iş etkisini artırmak için Heap'i kullanıyor. Müşteriler arasında Twilio, Logitech, Snapfish, Eventbrite, Esurance, Northwestern Mutual ve e*Trade gibi B2B SaaS, e-Ticaret ve Finansal Hizmetler alanındaki şirketler yer almaktadır.
Plasmic
plasmic.app
Plasmic, dahili araçlardan müşteriye yönelik ürünlere ve web sitelerine kadar tüm ekibinizin üretim düzeyinde web uygulamalarını hızlı bir şekilde oluşturmasına olanak tanıyan görsel bir geliştirme platformudur. Plasmic, kodsuzluğun sınırlarını aşar ve sonsuz olasılıklar için kod tabanınızla bütünleşir.
Verint
verint.com
Verint, dünyanın en ikonik markalarının kurum genelinde iş, veri ve deneyimleri birbirine bağlayarak kalıcı müşteri ilişkileri kurmasına yardımcı oluyor. Bu yaklaşımla markalar, işin geleceğine uyum sağlarken ilerleyebilir ve gelişebilir, organizasyonel ve veri silolarının yarattığı verimsizlikleri ortadan kaldırabilir ve her etkileşimde tutarlı bir şekilde geniş ölçekte farklı deneyimler sunabilir. Verint'in çözümleri, markaların müşteri beklentilerini karşılayan deneyimler sunmak için gerekli kaynaklara sahip olmadıklarında ortaya çıkan boşluğu kapatmalarına yardımcı oluyor. Bu Katılım Kapasitesi Boşluğunun kapatılması™, müşterilerle kalıcı ilişkiler kurmalarına ve gerçek iş sonuçları elde etmelerine yardımcı olur. Verint Müşteri Etkileşimi Platformu, sürekli artan, sürekli değişen tüketici etkileşimlerini ve taleplerini karşılamak için yapay zeka ve analitik, açık entegrasyon ve müşteri etkileşimi bilimindeki en son gelişmelerden yararlanıyor. Geniş bir çözüm ve iş ortağı ekosistemiyle yakın işbirliği içinde çalışarak müşterilerinin teknoloji yatırımlarından daha fazla değer elde etmelerine yardımcı oluyorlar. Verint ile markalar, müşterilerine ve çalışanlarına tutarlı bir şekilde farklılaştırılmış deneyimler sunmak için işin her alanında müşteri etkileşimi potansiyelini nihayet ortaya çıkarabilir ve bunu somut iş sonuçları elde etmek için geniş ölçekte yapabilir. Küresel Varlık • Genel merkezi Melville, N.Y.'dedir ve dünya çapında 40'tan fazla ofisi bulunmaktadır • 4.500 uzman profesyonel ve küresel bir iş ortağı ağı tarafından desteklenmektedir Katılım Kapasitesi Açığının Kapatılması Günümüzde markalar, hepsi aynı ekip ve kaynaklarla düzinelerce etkileşim kanalı, yüzlerce müşteri yolculuğu ve milyonlarca etkileşim üzerinden kaliteli müşteri deneyimleri sunma konusunda zorlanıyor. Bu, Katılım Kapasitesi Açığı ile sonuçlanır. Verint çözümleri benzersiz bir şekilde bu boşluğu kapatmaya yöneliktir.
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM, satış takibi, iletişim yönetimi, pazarlama otomasyonu, web analitiği, 2 yönlü e-postalar, telefon, temiz ve modern bir arayüze sahip yardım masası içeren tam entegre bir CRM'dir. Agile CRM ile KOBİ'ler artık şunları yapabilir: * Basit ve güçlü sürükle-bırak düzenleyiciyle pazarlama, satış ve müşteri tutma süreçlerini otomatikleştirin * Web sitesi ziyaretçilerini doğrudan CRM'deki potansiyel müşterilere dönüştürün - Web veya e-posta etkinliğine göre potansiyel müşterileri otomatik olarak geliştirin, takip edin ve puanlayın * Aynı sayfadan bir kişiyi arama, e-posta gönderme veya tweet atma özelliğiyle çok kanallı iletişimi etkinleştirin * Müşteri davranışlarını izleyin ve müşteri faaliyetleri için gerçek zamanlı uyarılar alın * Tüm müşteri geçmişini içeren yardım masası çağrılarını tek bir yerden yönetin * Müşterinin tüm ayrıntılarının ve iletişim geçmişinin kronolojik olarak sıralanmış şekilde tek bir sayfada ayrıntılı bir kaydına sahip olun * Kapsamlı entegrasyonlar kullanarak diğer çeşitli iş uygulamalarındaki müşteri verilerini tek sayfada görün
Catalyst
catalyst.io
Catalyst, müşterileriniz aracılığıyla büyümeyi hızlandıracak lider platformdur. Tüm müşteri deneyimi boyunca değer sunmak üzere tasarlandı; Catalyst, yeni alıcıları ömür boyu gelire dönüştürür. Elde tutma odaklı iş akışları ve gelir odaklı otomasyonlarla müşteri odaklı ekipleri güçlendiriyoruz. Catalyst'in kusursuz kurumsal entegrasyonları, silolanmış müşteri verilerini gelişmiş iş akışlarıyla desteklenen sektörün en sezgisel platformunda merkezileştirir. Sınıfının en iyisi müşteri yolculuklarınızı otomatikleştirin ve ölçeklendirin; Kullanıcı üretkenliğini ve benimsenmesini artırmak; ve işe alımdan savunuculuğa kadar müşteri deneyimini hassas bir şekilde optimize eden, müşteri sağlığına ilişkin net bilgiler sunun. Müşteri odaklı büyüme stratejinizi oluşturmak, yinelemek ve ölçeklendirmek için Catalyst'in güvenilir ekibi ve sezgisel platformuyla ortak olun. Daha fazla bilgi için https://catalyst.io/ adresini ziyaret edin.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse, çok yönlü iş tanıtımı ve müşteriyi elde tutmaya yönelik çok kanallı bir pazarlama otomasyon platformudur. SendPulse, e-posta ve SMS kampanyaları göndermenize, Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp ve Instagram için sohbet robotlarını kullanarak müşterilerle çalışmanıza ve yalnızca 15 dakika içinde açılış sayfaları oluşturmanıza olanak tanır. SendPulse ayrıca çevrimiçi kurslar oluşturmak için bir platform da sunuyor. SendPulse'un ücretsiz CRM'si ile tüm pazarlama faaliyetlerinizi ve müşteri bilgilerinizi kolayca takip edebilirsiniz.
Witbe
witbe.net
Deneyim Kalitesi (QoE) sektöründe yenilikçiliğe öncülük eden Witbe, herhangi bir interaktif hizmetin (telefon, video, Web) kullanıcılarına herhangi bir cihazda (PC, akıllı telefon, STB) sunulan QoE'yi izlemek için ödüllü bir yaklaşım sunar ve herhangi bir ağ üzerinden (sabit, mobil, OTT). 2000 yılındaki kuruluşundan bu yana Witbe sürekli olarak büyüdü ve şu anda 50 farklı ülkede 300'den fazla müşteri tarafından güveniliyor. Yayıncılar, Operatörler, İçerik Sağlayıcılar ve Uygulama Geliştiricilerin tümü kusursuz hizmetler sağlamak için Witbe Robots'a güveniyor. Witbe, Euronext Growth'ta (ALTWIT.PA) listelenen halka açık bir şirkettir ve Paris, New York, San Jose, Denver, Montreal, Londra ve Singapur dahil olmak üzere dünyanın her yerinde ofisleri bulunmaktadır.
FlowMapp
flowmapp.com
Çevrimiçi işbirliği araçlarıyla güzel ürünler, web siteleri ve uygulamalar için olağanüstü kullanıcı deneyimi tasarlayın. Basit ve güçlü görsel UX platformu. Daha verimli UX planlaması ve web geliştirme sağlamak için site haritaları, kullanıcı akışları ve tel çerçeveler oluşturun. FlowMapp, ekiplerin dijital deneyimleri birlikte, gerçek zamanlı ve tek bir yerde planlamalarına ve tasarlamalarına olanak tanır FlowMapp nasıl kullanılır? — Kullanıcı Deneyimi ve Geliştirme — Planlama — Takım Çalışması — Herşeyi Organize Edin — Hi-Fi prototipleri oluşturun ve sunun — İçeriği Planlayın ve Saklayın — Müşteriyle iletişim kurun — Satışları Artırın — Çevrimdışı Çalış
TruConversion
truconversion.com
TruConversion, ziyaretçinin/kullanıcının davranışının ardındaki NEDENİ bularak dönüşümdeki sıkıntılı noktaları belirlemeye ve düzeltmeye yardımcı olan hepsi bir arada analitik uygulamadır.
LogRocket
logrocket.com
Modern Ön Uç İzleme ve Ürün Analitiği. LogRocket, oturum tekrarını, performans izlemeyi ve ürün analitiğini birleştirerek yazılım ekiplerine ideal web ve mobil ürün deneyimi yaratma gücü verir.
Amplitude
amplitude.com
Amplitude, işletmelerin işbirlikçi analizlerin yardımıyla ziyaretçileri takip etmesine yardımcı olan bir ürün analiz platformudur. Platform, kullanıcıların ürünlerle olan etkileşimlerini anlamak için davranış raporlarını kullanıyor ve gerçek zamanlı olarak çalışmayı hızlandıracak öngörüler sağlıyor.
Flywheel
getflywheel.com
Flywheel, yaratıcıların kendi adını taşıyan ürünü, keyifli bir Wordpress barındırma platformu ve sorunsuz bir yerel geliştirme uygulaması olan Local by Flywheel dahil olmak üzere bir dizi iyi tasarlanmış ürün ve kaynak aracılığıyla yaratıcıların en iyi çalışmalarını yapmalarına yardımcı olur. Şirket, kullanıcıların WordPress sitelerinin herhangi birini (ve tümünü!) hızlı bir şekilde oluşturmasına, başlatmasına ve yönetmesine olanak tanıyan şık ve basit araçlar üretmeye odaklanmıştır. Flywheel ürünleri, küçük ajanslardan dev müşterilere kadar 100.000'den fazla kişinin işlerini WordPress platformunda ölçeklendirmesine yardımcı oldu.
Pagemaker
pagemaker.io
Pagemaker.io, e-Ticaret için dünyanın ilk açılış sayfası düzenleyicisidir. Dakikalar içinde etkileyici açılış sayfaları oluşturun ve geniş Şablon setimizi, modüllerimizi, düzenlerimizi ve düzenleme seçeneklerimizi keşfedin.
Mailmunch
mailmunch.com
Mailmunch, blogcular, solo girişimciler, yeni başlayanlar ve işletmeler için eksiksiz bir lider geliştirme ve e-posta pazarlama hizmetidir. B2B'den B2C'ye kadar 500.000'den fazla işletme, her gün binlerce potansiyel müşteri oluşturmak ve e-posta pazarlamasından elde ettikleri geliri artırmak için Mailmunch'a güveniyor. İşte Mailmunch ile yapabileceğiniz her şey: - Her sektör ve kullanım durumu için çok çeşitli katılım formları içeren e-posta listeleri oluşturun - Bu potansiyel müşterileri potansiyel müşteri yetiştirme dizileriyle besleyin - Alışveriş sepetini terk etme oranını azaltın ve oluşturulması kolay ürünlerle tekrar satışlar oluşturun otomatik yanıtlayıcılar - Yüksek teslim edilebilirlik yayınlarıyla yeni kampanyaları tanıtın veya ürün güncellemelerini duyurun - Yüksek çekiş için tasarlanmış göz alıcı açılış sayfalarımızla dönüşümleri artırın Mailmunch'un kurulumu da inanılmaz derecede kolaydır. Yüzlerce ücretsiz şablonun yanı sıra sezgisel sürükle ve bırak oluşturucumuz, ister bir katılım formu, ister bir e-posta kampanyası veya bir açılış sayfası olsun, herhangi bir kampanyayı birkaç dakika içinde başlatabilmenizi sağlar. Mailmunch'un kuruluşunuza uygun olup olmadığını merak ediyorsanız endişelenmeyin. Mailmunch'un her sektör ve sektör için bir seçeneği vardır. Mailmunch katılım formları hakkında daha fazla bilgi: - Altı farklı katılım formu türü - Her kullanım durumu için geniş şablon kütüphanesi - Gelişmiş görüntüleme kuralları ve A/B testi - Kolay özelleştirme için sürükle ve bırak oluşturucu - İyi görünen mobil uyumlu formlar her cihazda Mailmunch açılış sayfaları hakkında daha fazla bilgi: - Her sektör için geniş şablon kitaplığı - Kolay özelleştirme için sürükle ve bırak oluşturucu - Önde gelen e-posta pazarlama hizmetleriyle kullanıma hazır entegrasyonlar - Yüksek dönüşümler için optimize etmek için A/B testi Mailmunch e-posta pazarlaması hakkında daha fazla bilgi : - Her kampanya ve niş için geniş şablon kütüphanesi - Kolay özelleştirme için Sürükle ve bırak oluşturucu - Otomatik yanıtlayıcı dizileri - Tasarımı kolay ve yayınları planlamak Tüm e-posta pazarlama ihtiyaçlarınızı karşılayacak güçlü araç paketimizde çok daha fazlası var. Tüm ücretli planlarımız, bulabileceğiniz en kolay potansiyel müşteri geliştirme ve e-posta pazarlama aracını deneme konusunda size güven vermek için 60 günlük para iade garantisiyle birlikte gelir.
Localo
localo.com
En İyi Yerel SEO Aracıyla Müşterinizin İşini Artırın - Localo Müşterinizin yerel görünürlüğünü hızla artırmak için ajansınızın hizmet yelpazesini en güçlü yerel SEO aracıyla güçlendirin - Localo. Bu güçlü yapay zeka tabanlı araç, yerel işletmelere rekabet avantajı sağlamak, daha fazla yerel müşteri çekmek ve optimize edilmiş yerel SEO stratejileri aracılığıyla yatırım getirisini artırmakla ilgilidir. * Müşterilerinin yerel SEO'sunu yönetmek için daha hızlı ve daha verimli bir yol arayan tüm pazarlama ajansları ve serbest çalışan SEO danışmanları için uygundur. Temel Özellikler ve Faydalar: * Akıllı Görevler: Kişiselleştirilmiş haftalık görevler ve gelişmiş bilgilerle rekabette önde olun. Müşterinizin yerel arama görünürlüğünü artırın ve yeni müşteriler çekin. * Konum Kontrol Edici ve İzleme: Müşterilerinizin Google yerel sıralamalarını doğru bir şekilde takip edin ve görünürlüklerini artırmak için veriye dayalı kararlar alın. * Localo AI: Akıllı AI'mız, Google yayınlarını, inceleme yanıtlarını ve işletme profili bilgilerini otomatikleştirmenize ve optimize etmenize yardımcı olur. * İnceleme Yöneticisi: Müşterinizin Google incelemelerini yönetmek ve geliştirmek için olağanüstü bir araç. Müşteri ilişkilerini geliştirin ve çevrimiçi güvenilirlik oluşturun. * GBP Koruması: Müşterinizin işletmesini, yerel arama sıralamalarını etkileyebilecek yersiz değişikliklerden koruyun. * GBP Gönderileri: Müşterilerin zamanında, bilgilendirici Google gönderileriyle etkileşimde kalmasını sağlayın. * Büyüme İstatistikleri: Kapsamlı büyüme istatistikleriyle bilinçli kararlar alın. Yerel arama görünürlüğünü daha iyi anlayın ve etkili stratejiler oluşturun. * Localo'yu bugün kullanmaya başlayın ve uzun vadeli taahhüt gerekmeden 30 günlük para iade garantisi alın. Müşterileriniz dijital varlıkları konusunda size güveniyor; onların beklentilerini karşılamakla kalmayın, onları aşın. Ajansınızı Localo - En İyi Yerel SEO aracıyla donatın ve sürekli gelişen dijital ortamda üstünlük kazanın. ŞİMDİ zaman sınırlı teklifimizden yararlanın ve müşterilerinizin işletmelerini yerel hakimiyete taşımamıza izin verin!
WeeBlok
weeblok.com
WeeBlok, dijital ajanslar, pazarlamacılar, işletmeler ve danışmanlar için hepsi bir arada web pazarlama platformunuz. İşlevsellik Web Sitesi Oluşturucu, Huni Oluşturucu, Açılış sayfaları, Açılır Pencereler, E-Ticaret, E-posta pazarlamalı CRM, Form Oluşturucu, Anket Oluşturucu, Çevrimiçi Planlama, İş Akışı Otomasyonu, Analizler, Web Kancaları ve daha fazlasını içerir! Başvuracağınız çözüm. Kodsuz, sürükle ve bırak basitliği ve bir dizi dönüştürme aracı, parasal yatırım getirinizi garanti eder. 14 günlük ücretsiz deneme sürümüyle başlayın!
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