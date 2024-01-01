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Yapay Zeka Satış Asistanı Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Kamerun
Yaygın olarak AI sanal satış asistanları olarak bilinen AI satış asistanları, entegre yapay zeka aracılığıyla çeşitli görev ve süreçleri otomatikleştirerek satış temsilcilerini desteklemek için tasarlanmış uygulamalardır. Bu görevler, müşteri adayının yeterliliğini, takip faaliyetlerini, boru hattı yönetimini, tahminde bulunmayı, toplantı planlamayı ve veri girişini kapsar. Satış ve pazarlama ekipleri, sıradan görevleri otomatikleştirmek için sıklıkla yapay zeka satış asistanlarını görevlendirerek karmaşık ve zorlu sorumlulukları yerine getirmek için daha fazla zaman tanır. Bu araçlar genellikle diğer yazılımlarla uyumludur veya mevcut CRM sistemleriyle sorunsuz bir şekilde bütünleşebilir, ancak çoğu bağımsız çözümdür.
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JustCall
justcall.io
JustCall: Hepsi Bir Arada İş İletişimi Platformu Ses, SMS, e-posta ve WhatsApp aracılığıyla potansiyel müşteriler ve müşterilerle bağlantı kurun. 100'den fazla entegrasyon ve yapay zeka büyüsüyle iş akışlarını otomatikleştirin ve işletmenizin otomatik pilotta büyümesini izleyin. Dünya çapında 6.000'...
Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin. Marketing Hub ile tüm pazarlama araçlarınız ve verilerini...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...
Zoho CRM
zoho.com
Tüm işinizi Zoho'nun çevrimiçi üretkenlik araçları ve SaaS uygulamaları paketiyle yönetin. Dünya çapında 50 milyondan fazla kullanıcı bize güveniyor. Sonsuza Kadar Ücretsiz Planımızı deneyin!
Fireflies.ai
fireflies.ai
Ateşböcekleri, toplantılar sırasında notların yazılmasına, özetlenmesine ve eylemlerin tamamlanmasına yardımcı olan bir yapay zeka sesli asistanıdır. Yapay zeka asistanımız Fred, Hubspot, Slack, Trello, Asana, Salesforce ve daha fazlası gibi iş uygulamalarının yanı sıra Zoom, Google Meet, Webex ve M...
Apollo.io
apollo.io
Apollo, büyüme stratejinizi uygulamanıza, analiz etmenize ve geliştirmenize yardımcı olmak için iş akışlarınıza zekayı yerleştiren, veriye öncelik veren bir etkileşim platformudur.
Cloze
cloze.com
Müşterileri, müşterileri, potansiyel müşterileri ve potansiyel müşterileri CRM zahmetine girmeden takip etmek için akıllı mobil uygulama. Gelen Kutusu, Kişiler, Takvim, Telefon, Evernote, E-posta, Adres Defteri, Twitter, Facebook ve LinkedIn'i otomatik olarak bir araya getiren ilişki yönetimi.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo SalesOS, B2B şirketleri için modern pazara açılma platformudur. Şirketler ve kişiler hakkında en büyük, en doğru ve en sık yenilenen içgörü, istihbarat ve satın alma niyeti veri tabanına sahibiz. Potansiyel müşteriler ve müşterilerinizle etkileşime geçmenize yardımcı olmak için bu zekanın ü...
Gong.io
gong.io
Daha Fazlasını Gör. Daha Fazlasını Anlayın. Daha Fazla Kazanın. Gelir İstihbaratı Platformu (Gong tarafından), iş verimliliğini artırmak, karar alma sürecini geliştirmek ve gelir artışını hızlandırmak için kuruluşları müşteri etkileşimlerini doğru bir şekilde anlayarak dönüştürür. Şirketlerin tüm mü...
Writecream
writecream.com
Writecream, Google reklamları, açılış sayfaları, ürün açıklamaları, blog gönderileri, sosyal medya ve daha fazlası için sizin için metin yazmak amacıyla gelişmiş makine öğrenimini kullanan yenilikçi, yapay zeka destekli bir pazarlama aracıdır. Ayrıca, Outbound pazarlama kampanyaları için ilgi çekici...
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus, satış, pazarlama ve destek ekiplerinizin tek bir arayüzde tek bir ekip halinde çalışmasını sağlayan birleşik bir CX platformudur.
Freshsales
freshworks.com
Bağlam odaklı satışlarla gelirinizi hızlandırın Freshsales ile etkileşimi kişiselleştirin, satış döngünüzü kısaltın ve işinizi büyütün Her ölçekteki işletmeye yönelik özelliklerle dolu ürün paketi. Ekiplerinizin seveceği yenilenen bulut yazılımı. Destek | Satış | ITSM | Bulut PBX
Drift
drift.com
Alıcı deneyimi ve Konuşmaya Dayalı Yapay Zeka şirketi Drift®, işletmelere her seferinde bir konuşma yaparak daha ilgi çekici müşteri deneyimleri yaratma konusunda ilham veriyor. İnsan odaklı, yapay zeka destekli platformu, her temas noktasında kişiselleştirilmiş deneyimler ve öneriler sunmak için al...
smrtPhone
smrtphone.io
En akıllı bulut telefon sistemi ve güçlü çevirici. smrtPhone, satış odaklı işletmeler için hepsi bir arada iletişim platformudur. Ses, metin, otomatik arama, potansiyel müşteri yönetimi; hepsi CRM sisteminizle zahmetsizce senkronize edilir.
CoPilot AI
copilotai.com
Yapay zeka destekli satış etkinleştirme yazılımıyla satış stratejinizde devrim yaratın. CoPilot AI, sizin ve ekibinizin müşteri bulma, onlarla etkileşime geçme ve onları dönüştürme biçiminizi değiştiren son teknoloji ürünü bir platformdur. CoPilot AI, pazarlama ve satış ekiplerini şu yollarla destek...
Signals
getsignals.ai
Signals, web sitenizde kimlerin olduğunu bilmenize ve satın almaya hazır ziyaretçilerle etkileşime geçmek için onların davranışlarından yararlanmanıza yardımcı olan bir potansiyel müşteri oluşturma ve Yapay Zeka Platformudur. Ziyaretçilerin form doldurmasına gerek kalmadan şirketlerin binlerce nitel...
Salesflare
salesflare.com
B2B satan küçük işletmeler için 1 numaralı basit CRM olan Salesflare'i deneyin. Google ve Outlook ile entegre edin. Tamamen hareketli olun. CRM'nizi mevcut verilerden otomatikleştirin.
Luna.ai
luna.ai
Eski satış taktikleri bozuldu. Bugünün potansiyel müşterilerinin bu her şeye uyan tek tip spam iletilerine karşı sabrı sıfır. E-posta servis sağlayıcıları da toplu soğuk e-posta gönderimine ilişkin politikalarını sıkılaştırdı. Bu yeni bir çağ ve eski yöntemler artık bunu kesmiyor. Ve satış ekibiniz...
Contlo
contlo.com
Contlo, çok kanallı kampanyalar, gerçek zamanlı üretken müşteri yolculukları, bire bir hiper kişiselleştirme için yapay zeka destekli segmentasyon ve müşteri davranışlarınıza ilişkin eyleme dönüştürülebilir bilgiler aracılığıyla otonom müşteri etkileşimlerini destekleyen lider bir üretken yapay zeka...
Clari
clari.com
Clari'nin gelir platformu, tüm gelir süreci boyunca verimliliği, öngörülebilirliği ve büyümeyi artırır. Clari, süreç titizliğini artırmak, alıcıları ve satıcıları hizalamak, olası riski ve fırsatları tespit etmek, tahmin doğruluğunu artırmak ve genel verimliliği artırmak için gelir ekiplerine işleri...
Grain
grain.com
Grain, müşteri odaklı rollerdeki kişilerin müşterilerinin ihtiyaçlarını anlamasını ve savunmasını kolaylaştıran, yapay zeka destekli bir toplantı kayıt aracıdır. Grain, her müşteri görüşmesinden not almayı, kayıt tutmayı ve içgörü yakalamayı otomatikleştirmek için Zoom, Google Meet veya Microsoft Te...
Fathom
fathom.video
Fathom AI Notetaker, toplantılar sırasında not almada devrim yaratmak için tasarlanmış yapay zeka tabanlı bir araçtır. Toplantıların anında özetlenmesine odaklanarak kullanıcıların ayrıntıları belgelemek yerine konuşmalara konsantre olmalarını sağlar. Araç, toplantılar sırasında tartışılan önemli n...
People.ai
people.ai
People.ai, kurumsal satış ekiplerine satış hattı ve gelir yaratmaya yönelik kanıtlanmış yolda rehberlik etmede liderdir. People.ai kurumsal gelir istihbaratı platformu, kuruluşların doğru hesaplara doğru kişileri dahil ederek karmaşık satış döngülerini hızlandırmasını sağlar. Patentli yapay zeka tek...
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Hizmeti, 30'dan fazla dijital, sosyal ve sesli kanalda kesintisiz müşteri ve temsilci deneyimi sağlayan ve gerçek zamanlı eyleme dönüştürülebilir ve ölçeklenebilir bilgiler sunan, başka herhangi bir nokta çözümüne olan ihtiyacı ortadan kaldıran, yapay zeka tarafından desteklenen, bulutta ye...
Vowel
vowel.com
Vowel, yapay zeka destekli bir video konferans ve toplantı aracıdır. Yapay zeka destekli toplantı özetleriyle Vowel, basit, güvenli ve güvenilir bir deneyimle her toplantıyı daha kapsayıcı ve değerli hale getirir. Toplantılara ev sahipliği yapın, kaydedin, yazıya dökün, kırpın, arayın ve paylaşın; e...
Clay
clay.com
Clay, 50'den fazla veri sağlayıcının, gerçek zamanlı kazımanın ve yapay zekanın gücünü birleştirerek kullanıcıların yaratıcı fikirlerini ölçeklendirmelerine olanak tanıyan bir yapay zeka aracıdır. Clay ile kullanıcılar, bireysel alıcılara özel kişiselleştirilmiş kampanyalar göndererek daha fazla top...
Regal.io
regal.io
Regal.io, B2C markalarının büyüme hedeflerine çok daha hızlı ulaşabilmeleri için daha fazla konuşmayı teşvik etmek üzere tasarlanmış giden telefon ve sms satış çözümüdür. SoFi, Ro, Angi, The Farmer's Dog, Fidelity Life, Career Karma ve AAA dahil 100'den fazla lider marka, olay odaklı aramalar ve kıs...
Aloware
aloware.com
Aloware, modern bir iletişim merkezi yazılımının ne olması gerektiğini biliyor: verimli, esnek ve gerekli özelliklerle dolu. Kotaları aşmak ve daha fazla anlaşmayı verimli bir şekilde tamamlamak için satış ve destek ekiplerini doğru araçlarla donatır. Tüm bunları, satış ekiplerinin müşterilerle aram...
Demodesk
demodesk.com
Demodesk sanal satışlar için lider platformdur. Yapay zeka ile otomatik pilotta toplantılar planlayın, profesyonel görüntülü toplantılar gerçekleştirin ve satış ekiplerine gerçek zamanlı koçluk yapın. %100 GDPR uyumlu, kurumsal düzeyde güvenlik ve destek. Platform, tekrarlanan görevleri otomatik hal...
Reply.io
reply.io
Reply, çok kanallı erişimi otomatikleştirmenize ve ölçeklendirmenize yardımcı olan bir satış etkileşim platformudur; böylece daha fazla potansiyel müşteri elde edebilir, yeni müşteriler edinebilir ve gelirinizi daha hızlı artırabilirsiniz.
Salesmate
salesmate.io
Çoğu CRM katıdır, esnek değildir ve kuruluşlara çok fazla paraya mal olur ve Salesmate tam da bu sıkıntılı noktaları çözer. Salesmate, kuruluşunuzdaki birden fazla ekip için esnek, özelleştirilebilir ve uygun maliyetli bir çözümdür. Platform, yerleşik araçlar sunarak, entegrasyon maliyetlerinden tas...
Momentum
momentum.io
Yapay Zekayı Kullanarak Satışlarınızı Otomatikleştirin. Momentum, Slack, Salesforce ve gelir yığınınızın geri kalanını birbirine bağlayan otomatik MEDDIC, bildirimler, çağrı özetleri ve anlaşma odaları ile ekiplerin satış hattı yönetimini iyileştirmesine ve oranları kapatmasına yardımcı olur.
Outplay
outplayhq.com
Outplay, büyüyen her satış ekibinin ihtiyaç duyduğu tek satış etkileşim platformudur. Temsilcilerin, birden fazla araçla uğraşmaya ve birden fazla fatura ödemeye gerek kalmadan tek bir yerden araştırma yapmasına, etkileşime geçmesine, takip etmesine ve satış yapmasına yardımcı olur. Outplay, güçlü v...
Lavender
lavender.ai
Lavender yapay zeka e-posta koçunuzdur Yanıt alan satış e-postalarını kolayca yazmak için ihtiyacınız olan her şeyi birleştirir. E-postanızda gerçek zamanlı yapay zeka destekli koçluk alın, potansiyel müşterinizi gelen kutunuzdan ayrılmadan araştırın, e-postalarının geçerli olduğunu doğrulayın, e-...
Aircover.ai
aircover.ai
Yapay Zeka Satış Asistanı ile Her Çağrıda Gelirinizi Hızlandırın Aircover, yapay zeka tarafından desteklenen gerçek zamanlı toplantı içi satış koçluğudur. Satış taktik kitabınızı sanal toplantılara entegre edin ve geliri ve üretkenliği artırmaya yardımcı olmak için tam zamanında etkinleştirme olana...
Warmly
warmly.ai
Sıcak bir şekilde gelir ekibinizin pazardaki fırsatları daha erken tespit etmesine yardımcı olur. Onları daha hızlı ilerletin. Ve her çeyrekte ardışık düzen hedeflerinize ulaşın. Yapay Zeka Sıcak Potansiyel Müşteriler Platformumuz, web sitenizdeki, giden ve CRM'deki satın alma niyeti sinyallerini iz...
Regie.ai
regie.ai
Regie.ai, işletmeler için satış araştırma süreçlerini kolaylaştırmak ve optimize etmek için tasarlanmış yapay zeka tabanlı bir araçtır. Regie.ai, ana işlevleri arasında, halihazırda CRM sisteminizde bulunmayanlar bile, hedef hesapların ve ilgili kişilerin otomatik olarak tanımlanmasını ve etkileşime...
Salesroom
salesroom.com
Yapay zeka destekli video konferans platformumuz Salesroom'un gücünü deneyimleyin. Satış odası yalnızca alıcı etkileşimini izlemekle kalmaz, aynı zamanda sanal iletişimin en iyi uygulamalarını da öğretir. Bilgi tabanınıza gerçek zamanlı erişim sağlayan Salesroom, temsilcilerin toplantılardaki perfor...
Squaretalk
squaretalk.com
Küresel etkileşimli iş iletişimi platformu Squaretalk ile işinizi güçlendirin ve optimize edilmiş iletişimin yolunu açın. Müşterilerimiz için akıllı, birleşik bir platform oluşturmak ekibimizdeki herkesin hedefidir ve Squaretalk, İş İletişimleri için birbirine bağlı bir ekosistem sağlarken, biz de b...
EverReady
everready.ai
Satış posta kutuları altın madeni gibidir. Şirketler, satışların potansiyel müşteriler ve müşteriler hakkında sahip olduğu bilgilerin miktarının ve kalitesinin farkında değiller. EverReady, satış temsilcilerinin posta kutularında, ajandalarında ve telefonlarında atıl durumda bulunan ve şirketin fayd...
UpdateAI
update.ai
UpdateAI, Müşteri Başarı Yöneticileri için oluşturulmuş dünyanın ilk ve tek Dijital Asistanıdır. Zoom'a entegre olarak otomatik olarak not alır, eylem öğelerini yakalayıp atar, riskleri belirler ve ürün geri bildirimlerini yüzeye çıkarırız. Daha da iyisi, takip e-postalarının taslağını çıkarmanıza v...
Salesken
salesken.ai
Salesken.ai, satış ekiplerinin performansı artırmasına ve satın alma maliyetlerini azaltmasına yardımcı olan bir konuşma zekası platformudur. Araç, müşterileriyle daha iyi etkileşim kurmalarına yardımcı olmak için satış temsilcilerine konuşmaları sırasında gerçek zamanlı ipuçları veriyor. Platform, ...
SalesboxAI
salesbox.ai
SalesboxAI, dünya çapındaki işletmelerin Hesap Tabanlı Pazarlama çözümleriyle daha hızlı ölçeklenmesine yardımcı olan Yapay Zeka Destekli bir Satış ve Pazarlama platformudur. Tek bir platformda: Hedef hesaplarınızı belirleyin ve keşfedin, Hedef gruplarla birebir görüşmeler düzenleyin, Onlarla birden...
Goodmeetings
goodmeetings.ai
Goodmeetings, uzaktan satışlar için özel olarak oluşturulmuş, ilk video yapay zeka ve analitik özellikli bir platformdur. Satış ekiplerinin geleneksel video toplantı ihtiyaçlarının ötesinde, üretkenlik için satış iş akışlarını otomatikleştirir ve satış dönüşümü için dinamik ipuçları ve dürtüler sağl...
Aider
aider.ai
Aider Danışma İstihbarat Platformu Aider, muhasebeciler ve muhasebeciler için oluşturulmuş güçlü bir Danışma İstihbaratı Platformudur. Aider'ın Danışma İstihbarat Platformu, dijital asistan Mobil Uygulaması (isteğe bağlı bir eklenti) ile muhasebecilere ve muhasebecilere müşterilerinin mali durumları...
Upscale
upscale.ai
Upscale, e-posta, telefon görüşmeleri, LinkedIn, kısa mesajlar ve daha fazlası gibi birden fazla kanalı kullanarak satış desteğini otomatikleştiren bir satış etkileşim platformudur. Veriye dayalı birleşik platformumuz rutin işleri kolaylaştırmaya yardımcı olur ve satış ekibinizin asıl önemli olana, ...
Sybill
sybill.ai
Sybill, GTM (pazara açılma) ekiplerinin satış iletişimlerini ve mesajlaşmalarını geliştirmelerine yardımcı olan yapay zeka destekli bir araçtır. Araç, satış görüşmelerinde alıcıların vücut dilini analiz ederek onlara neyin hitap ettiğine dair öngörüler sağlıyor. Her satış görüşmesinden sonra Sybill...
InboxPro
inboxpro.io
InboxPro, Potansiyel Müşterileri Müşterilere dönüştürmenize ve daha fazla toplantıyı kapatmanıza yardımcı olur. Yapay zeka ile e-posta erişiminde uzmanlaşın. Sıraları otomatikleştirin, birleştirme etiketleriyle kişiselleştirin ve müşteri etkileşimini artırın. Şimdi daha fazla fırsat kazanmaya başla...
Wrench.ai
wrench.ai
Wrench.AI, liderlerin daha iyi kararlar almasına ve mümkün olan en iyi getiri için kaynakları en üst düzeye çıkarmaya yönelik girişimleri ve kampanyaları otomatikleştirmesine olanak tanıyan Büyük Veri tabanlı yazılım ve araçlar oluşturur.
Clodura.AI
clodura.ai
Clodura, Çevrimiçi B2B Müşteri Adayı Yaratımı, Eyleme Geçirilebilir Satış Zekası ve Otomatik Satış Dizileri için Yapay Zeka Destekli bir Satış Araştırma Platformudur.
FlashIntel
flashintel.ai
1 milyardan fazla potansiyel müşteriden oluşan bir ağın kilidini açın. İdeal alıcılarla daha kolay etkileşim ve daha hızlı anlaşma kapanışı için yapay zeka destekli iş akışlarından yararlanın.
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
CallTrackingMetrics, pazarlamacılara güvenli strateji kararları vermeleri için veriler sağlayan küresel bir konuşma analitiği sağlayıcısıdır. The Washington Post, Verizon Connect ve ServiceMaster'ın da aralarında bulunduğu 100.000'den fazla kullanıcı, verilere dayalı reklamcılık kararları almak için...
Dooly
dooly.ai
Dooly, CRM hijyenini iyileştirerek, kazanan bir satış süreci yürüterek ve düşük değerli işleri ortadan kaldırarak gelir ekiplerinin daha fazla anlaşma kazanmasına yardımcı olur.
Woodpecker
woodpecker.co
Woodpecker, B2B şirketlerinin potansiyel müşteriler ve iş ortaklarıyla bağlantı kurmasına ve görüşmeleri sürdürmesine yardımcı olan sezgisel bir soğuk e-posta aracıdır. Woodpecker, kişiselleştirilmiş, alakalı e-posta dizileri oluşturmanıza olanak tanır ve bunların alıcınızın ana gelen kutusuna tesli...
Kixie
kixie.com
Kixie, HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Zoho ve diğer önde gelen CRM'ler için son derece güvenilir, kolayca otomatikleştirilmiş arama ve mesaj gönderme yoluyla satış ekibi performansını artıran bir satış etkileşim platformudur. Her etkileşimin otomatik olarak CRM'nize kaydedilmesiyle, tek tıklamayla ...
Aviso
aviso.com
Aviso AI, modern satış organizasyonlarının ve gelir ekiplerinin daha fazla anlaşma yapmasına, gelir artışını artırmasına ve patentli yapay zeka rehberliği aracılığıyla riski azaltmasına yardımcı olan entegre bir gelir platformudur. Yapay zeka tabanlı gelir operasyonları çözümlerinde sektör lideri ol...
Troops
troops.ai
Troops, insanlar düşünülerek tasarlanmış, Hizmetinizde Olan Yazılımdır. Bu, pazara giriş ekipleriniz için doğru bilgiyi doğru zamanda doğru kişilere ileten merkezi bir sinir sistemi olan bir gelir iletişim platformudur. Ekipler hiçbir gelir sinyalini kaçırmaz; bu da hızlı harekete geçmelerine, istih...
OneMob
onemob.com
OneMob ile tanışın - saniyeler içinde güzel Mikrositeler oluşturmak, paylaşmak ve izlemek için mükemmel hepsi bir arada platform! İster satış, pazarlama, müşteri başarısı alanında olun ister içerik oluşturucu olun, OneMob, erişiminizi artırmak ve daha fazla dikkat, etkileşim ve yanıt toplamak için i...
Meetz Ai
meetz.ai
Meetz.ai her büyüklükteki işletme için geniş ölçekte potansiyel müşteriler üretir. Tek yapmanız gereken potansiyel müşterilerinizin bir listesini yüklemektir ve Meetz, çevrimiçi etkinliklerine göre kişiselleştirilmiş bir e-postayla onlara ulaşacaktır. Olası bir yanıtın ardından bir AI asistanı sizin...