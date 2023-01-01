Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Tableaunoir çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Tableaunoir çevrimiçi bir yazı tahtasıdır. İdeal olarak bir grafik tablet ile kullanılır. Araç çubuğunu gizleyerek ve klavye kısayollarını kullanarak hedef kitlenizin içeriğe odaklanmasına yardımcı olun.

Web Sitesi: tableaunoir.github.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Tableaunoir ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.