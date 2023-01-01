WebCatalog
RoutineHub

RoutineHub

routinehub.co

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde RoutineHub çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

RoutineHub, Apple iPhone'ları ve iPad'leri Siri Kısayollarıyla otomatikleştirme konusunda büyüyen bir topluluktur. iOS aygıtlarındaki kısayollar, tekrar tekrar yaptığınız görevleri otomatikleştirmenin çok güçlü bir yoludur. RoutineHub'da kendi cihazınızı otomatikleştirmek için harika kısayollar bulabilir ve arkadaşlarınızla paylaşmak üzere kendi kısayollarınızı yükleyebilirsiniz.

Web Sitesi: routinehub.co

Yasal Uyarı: WebCatalog, RoutineHub ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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