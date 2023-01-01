RoutineHub, Apple iPhone'ları ve iPad'leri Siri Kısayollarıyla otomatikleştirme konusunda büyüyen bir topluluktur. iOS aygıtlarındaki kısayollar, tekrar tekrar yaptığınız görevleri otomatikleştirmenin çok güçlü bir yoludur. RoutineHub'da kendi cihazınızı otomatikleştirmek için harika kısayollar bulabilir ve arkadaşlarınızla paylaşmak üzere kendi kısayollarınızı yükleyebilirsiniz.

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