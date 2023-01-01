shortcuts.directory

Kısayollar hakkındaki en iyi bağlantıların derlenmiş koleksiyonları. Apple'ın Kısayollar uygulaması (diğer adıyla Siri Kısayolları), görevleri otomatikleştirmek için heyecan verici bir platformdur.

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