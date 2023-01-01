WebCatalog
Todorant

Todorant

todorant.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

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İlkel beyni görevleri tamamlaması için kandıran akıllı yapılacaklar uygulaması. Verimlilik sistemleri başarısız olur. Todorant bunu yapmıyor. Dikkatlice hazırlanmış bir dizi sınırlama ve övgü, beynin ilkel kısmına, şekere duyduğumuz gibi üretkenliği arzulamayı öğretir. Diğer uygulamalar sonsuz yapılacaklar listesini depolamaya, organize etmeye ve otomatikleştirmeye odaklanırken, Todorant önemli olana odaklanır: görevleri tamamlama.

Web Sitesi: todorant.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Todorant ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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