İlkel beyni görevleri tamamlaması için kandıran akıllı yapılacaklar uygulaması. Verimlilik sistemleri başarısız olur. Todorant bunu yapmıyor. Dikkatlice hazırlanmış bir dizi sınırlama ve övgü, beynin ilkel kısmına, şekere duyduğumuz gibi üretkenliği arzulamayı öğretir. Diğer uygulamalar sonsuz yapılacaklar listesini depolamaya, organize etmeye ve otomatikleştirmeye odaklanırken, Todorant önemli olana odaklanır: görevleri tamamlama.

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