WebCatalog
iFixit

iFixit

ifixit.com

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iFixit, birbirlerine bir şeyleri tamir etmeye yardım eden insanlardan oluşan küresel bir topluluktur. Her seferinde bir cihaz kullanarak dünyayı düzeltelim. Yanıtlar forumundaki uzmanlarla sorunları giderin ve dünyayla paylaşmak için kendi nasıl yapılır kılavuzlarınızı oluşturun. Apple ve Android cihazlarınızı onarın ve Kendin Yap onarım projeleriniz için gereken tüm parçaları ve araçları satın alın.

Web Sitesi: ifixit.com

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