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Synology

Synology

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Web Sitesi: synology.com

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Synology Inc. (Çince:群暉科技; pinyin: Qúnhuī Kējì), Ağa bağlı depolama (NAS) cihazlarında uzmanlaşmış Tayvanlı bir şirkettir. Synology'nin NAS serisi, masaüstü modeller için DiskStation, tamamen flash modeller için FlashStation ve rafa monte modeller için RackStation olarak bilinir. Synology'nin ürünleri dünya çapında dağıtılmaktadır ve birçok dilde yerelleştirilmiştir. Synology'nin genel merkezi Taipei, Tayvan'da bulunmaktadır ve yan kuruluşları dünya çapında bulunmaktadır. 2018'de ürün inceleme web sitesi Wirecutter, Wi-Fi yönlendiricileri alanında hâlâ yeni olmasına rağmen Synology'yi "küçük işletme ve ev NAS alanında uzun süredir lider" olarak tanımladı.

Web Sitesi: synology.com

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