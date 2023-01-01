Swimm
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Web Sitesi: swimm.io
Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Swimm çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Swimm is a knowledge management tool for code, built for dev teams committed to effective knowledge sharing. With Swimm, every developer can quickly understand code and contribute to it.
Web Sitesi: swimm.io
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