Swimm is a knowledge management tool for code, built for dev teams committed to effective knowledge sharing. With Swimm, every developer can quickly understand code and contribute to it.

