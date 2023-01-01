WebCatalog
Suzan

Suzan

suzan.ai

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Suzan çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

ChatGPT gibi Üretken Yapay Zeka hizmetlerinin kullanımını, uygunsuz veya yasa dışı isteklerin gerçek zamanlı tespitiyle, veri sızıntılarının ve uyumsuz davranışların önlenmesiyle güvence altına alıyoruz

Web Sitesi: suzan.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Suzan ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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