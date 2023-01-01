Kiralık emlak işinizi bir işletme gibi yürütün. Yoğun işlere son verin; mülk performansını izleyin, gelir ve gider takibini kolaylaştırın, kira tahsilatını otomatikleştirin ve evrak işlerini ortadan kaldırın. Yatırımcılar için yatırımcılar tarafından inşa edildi.

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