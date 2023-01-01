WebCatalog
steinberg

steinberg

steinberg.net

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

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Dünya çapında milyonlarca kullanıcısı olan Steinberg, dünyanın en büyük ses yazılımı ve donanımı üreticilerinden biridir. Şimdi yaratıcılık dünyasına girin!

Web Sitesi: steinberg.net

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