Steamworks, oyun geliştiricilerinin ve yayıncılarının oyunlarını geliştirmelerine ve Steam'de dağıtımdan en iyi şekilde yararlanmalarına yardımcı olan bir dizi araç ve hizmettir.

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