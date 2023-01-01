WebCatalog
Steamworks

Steamworks

partner.steamgames.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Steamworks çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

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Steamworks, oyun geliştiricilerinin ve yayıncılarının oyunlarını geliştirmelerine ve Steam'de dağıtımdan en iyi şekilde yararlanmalarına yardımcı olan bir dizi araç ve hizmettir.

Web Sitesi: partner.steamgames.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Steamworks ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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