WebCatalog
Tenjin

Tenjin

tenjin.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Tenjin çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Uygulama geliştiricileri için mobil pazarlama verileri. SKAdNetwork Raporlaması, Ücretsiz ilişkilendirme, Reklam Geliri YBD, Maliyet ve reklam geliri toplama, Otomasyon API'leri, Talep üzerine Dahili BI.

Web Sitesi: tenjin.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Tenjin ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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