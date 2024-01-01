Alternatifler - Tenjin

Kochava

kochava.com

Kochava Inc., veri odaklı pazarlamacılar için önde gelen çok kanallı ölçüm ve ilişkilendirme çözümleri sunan gerçek zamanlı bir veri çözümleri şirketidir. Kochava'nın Pazarlamacılar İşletim Sistemi™ (m/OS), müşteri kimliğini, ölçümü ve veri kontrollerini sorunsuz bir şekilde entegre eden ve yöneten ...