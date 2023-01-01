PreK-8'e öğrencileri oyun tabanlı bulmacalarla ve zorlu problemlerle meşgul ederek üretken mücadeleyi kucaklayan bir eğitim programı sağlamak.

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