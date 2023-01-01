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SpinnerChief 8 desktop version is set to launch before Dec. 1st, offering a localized AI text processing solution, unlimited AI article processing, and API interface calls. It efficiently handles large files in bulk, incorporating the latest AI systems for content generation and rewriting based on user descriptions.

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