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Spiceworks

Spiceworks

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Web Sitesi: spiceworks.com

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Spiceworks, merkezi Austin, Teksas'ta bulunan, bilgi teknolojisi (BT) endüstrisine yönelik profesyonel bir ağdır. Şirket Ocak 2006'da Scott Abel, Jay Hallberg, Greg Kattawar ve Francis Sullivan tarafından BT yönetimi yazılımı geliştirmek amacıyla kuruldu. Spiceworks, kullanıcıların işbirliği yapabileceği ve birbirlerinden tavsiye alabildiği ve ayrıca satın almak için bir pazara girebildiği çevrimiçi bir topluluktur. BT ile ilgili hizmetler ve ürünler. Ağın altı milyondan fazla BT profesyoneli ve 3.000 teknoloji satıcısı tarafından kullanıldığı tahmin edilmektedir. Şirketin ücretsiz özel yazılımı Ruby on Rails'de yazılmıştır ve yalnızca Microsoft Windows üzerinde çalışmaktadır. Yazılım, IP adresli cihazları keşfeder ve yardım masası işlevselliğini ve entegre bir bilgi tabanını içerir.

Web Sitesi: spiceworks.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Spiceworks ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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