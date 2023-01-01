Sphinx Mind
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Web Sitesi: sphinxmind.com
Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Sphinx Mind çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Yapay zeka asistanınız Sphinx Mind ile pazarlamayı basitleştirin. Önde gelen platformlarla entegre olun, otomatik raporlar, kapsamlı analizler alın ve performansı optimize edin.
Web Sitesi: sphinxmind.com
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