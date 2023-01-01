WebCatalog
Finary

Finary

finary.io

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Finary çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Finary, arkadaşlarıyla hisse senetlerini tartışmak, yeni topluluklar keşfetmek ve piyasada işlem yapmak için heyecan duyan yatırımcıların tek bir yerden oluşturduğu çevrimiçi topluluktur.

Web Sitesi: finary.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Finary ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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