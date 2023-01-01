WebCatalog
SpeechEasy

SpeechEasy

speecheasyapp.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde SpeechEasy çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Kolay dinleme için yüksek kaliteli sesler. Yapay zeka ve Makine öğreniminin gücünden yararlanarak metni sese dönüştürmek için basit ve kullanımı kolay bir çözüm oluşturduk. SpeechEasy™, hareket halindeyken, evde veya ofiste dinlemeyi anlamayı ve tüketmeyi kolaylaştıran stüdyo kalitesinde sentetik sesler oluşturmanıza olanak tanır.

Web Sitesi: speecheasyapp.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, SpeechEasy ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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