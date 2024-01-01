SocialEpoch, işletmelerin satışları artırmak ve marka bilinirliğini artırmak için sosyal medyanın gücünden yararlanmalarına yardımcı olmaya adanmış bir B2B sosyal satış çözümleri sağlayıcısıdır. Uzmanlardan oluşan ekibimiz, B2B şirketlerinin dijital çağda karşılaştığı benzersiz zorluklar ve fırsatlar konusunda derin bir anlayışa sahiptir. Müşterilerimizin özel iş hedeflerine ve hedef kitlesine göre özelleştirilmiş bir sosyal satış stratejisi geliştirmek için müşterilerimizle yakın işbirliği içinde çalışıyoruz. Müşterileriyle bağlantı kurmak, anlamlı ilişkiler kurmak ve işlerini büyütmek isteyen B2B şirketleri için sosyal medyanın çok önemli bir araç olduğuna inanıyoruz. SocialEpoch, modern dijital pazarlama platformları ve kanalları için eksiksiz uçtan uca çözümler ve SalesTech yazılımı sağlayarak işletmelerin diğerlerinden önde olmasını sağlar. Facebook Pazarlama Otomasyon Aracı ve WhatsApp SCRM, otomatik proaktif sosyal etkileşim, RPA teknolojisi ve hepsi bir arada pazarlama ve satış platformu içeren ana ürünlerimizden ikisidir. Ayrıca müşterilerimizin sosyal satış çabalarını etkili bir şekilde uygulamalarına ve sürdürmelerine yardımcı olmak için eğitim ve destek de sunuyoruz. Otomatik satış ve pazarlama araçlarıyla rakiplerinizden bir adım önde olun. İşletmelerin yeni boyutlara ulaşmasına yardımcı olmak için inovasyon ve teknolojiden yararlanılması gerektiğine inanıyoruz ve bunu sizin için mümkün kıldık.

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