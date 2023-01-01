WebCatalog
Fonty

Fonty

fonty.io

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Fonty çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Fonty.io ile herhangi bir web sitesinde kullanılan tipografinin sırrını açığa çıkarın. Aracımız belirli bir web sitesinde kullanılan yazı tiplerini analiz eder ve bunları görüntülemeniz için görüntüler. Zanaatlarını geliştirmek ve çağın ilerisinde kalmak isteyen web tasarımcıları ve geliştiricileri için mükemmeldir.

Web Sitesi: fonty.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Fonty ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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