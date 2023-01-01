Fonty.io ile herhangi bir web sitesinde kullanılan tipografinin sırrını açığa çıkarın. Aracımız belirli bir web sitesinde kullanılan yazı tiplerini analiz eder ve bunları görüntülemeniz için görüntüler. Zanaatlarını geliştirmek ve çağın ilerisinde kalmak isteyen web tasarımcıları ve geliştiricileri için mükemmeldir.

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