Smart Assessor, çıraklık standartları, stajlar, NVQ'lar, AEB'ler, SQA'lar, ticari kurslar ve çok daha fazlası için öğrenme yolculuğu boyunca ilerlemeyi takip eden olağanüstü e-portföy teknolojisinde pazar lideridir. Smart Assessor, işverene özel kurslar tasarlamak için kolayca uyarlanabilecek çerçeve nitelikleri ve standartlarla 'kutudan çıktığı gibi' gelir. Smart Assessor e-portfolyosu çıraklar, işverenler, değerlendiriciler, mentorlar, eğitmenler, kalite güvencecileri ve yöneticiler tarafından bilgi, beceri ve davranışların ilerlemesini izlemek, iş dışı eğitimin %20'sini yönetmek, Ofsted denetim uyumluluğu ile kağıt portföyleri ortadan kaldıran ağ geçidi değerlendirmelerini izlemek için kullanılır. kontrol panelleri. Öğrencilerin, kurslarını kağıtsız tamamlamak için değerlendiricileri, danışmanları ve öğretmenleriyle birlikte çalışabilecekleri ödüllü çevrimiçi portföy. Öğrenciler, değerlendiricileri ve işverenleri tarafından elektronik olarak incelenen becerilerini, bilgilerini ve davranışlarını kanıtlayabilirler. İşveren standartları, ağ geçitleri aracılığıyla uç nokta değerlendirmesine giden ilerlemeyi takip eder; çerçeveler, birimin ilerlemesini takip ederek başarılı bir şekilde zamanında tamamlanır. Temel özellikler arasında elektronik formlar, dijital imzalar, çevrimdışı uygulamalar, akıllı web konferans odaları, dijital kanıt kitaplığı, çevrimiçi kaynaklar, öğrenci merkezli etkinlikler, çevrimiçi etkileşimli öğrenme planı, işveren kontrol paneli, ağ geçidi yöneticisi, kurs şablonları, dahili kalite güvence örnekleme planları, inceleme yer alır. Teslimatınızı olağanüstü kılmak için zamanlayıcı, beceri taraması, EILP, ilerleme haritaları ve daha birçok zengin özellik.

Web Sitesi: smartassessor.co.uk

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