WebCatalog
SkyCiv

SkyCiv

skyciv.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde SkyCiv çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Yapısal Analiz ve Tasarım Yazılımı. Güçlü, bulut tabanlı yapı mühendisliği yazılımı ve API teknolojisi. Tasarım iş akışınızı iyileştirin ve verimliliği artırın.

Web Sitesi: skyciv.com

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