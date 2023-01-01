WebCatalog
Inn-Flow

Inn-Flow

inn-flow.net

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Inn-Flow çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Inn-Flow, otelciler için tasarlanmış bir yazılım platformuyla konaklama ve teknolojinin kesiştiği noktada yaşıyor. Misyonumuz, otel endüstrisindeki ortak zorlukları çözmek, verimliliği artırmak ve performansı artırmak için en son teknolojiyi kullanmaktır.

Web Sitesi: inn-flow.net

Yasal Uyarı: WebCatalog, Inn-Flow ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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