WebCatalog
SimplyDone

SimplyDone

simplydone.in

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde SimplyDone çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Yapmanız gereken her şeyi hatırlayın. Tatillerinizi, projelerinizi ve günlük görevlerinizi planlamak ve planlamak için SimplyDone'u kullanın. Önemli tarihleri, doğum günlerini ve yıldönümlerini hatırlatmak için kullanın. Çalışmalarınız için, işiniz için, eviniz için kullanın.

Web Sitesi: simplydone.in

Yasal Uyarı: WebCatalog, SimplyDone ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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