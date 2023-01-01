Yapmanız gereken her şeyi hatırlayın. Tatillerinizi, projelerinizi ve günlük görevlerinizi planlamak ve planlamak için SimplyDone'u kullanın. Önemli tarihleri, doğum günlerini ve yıldönümlerini hatırlatmak için kullanın. Çalışmalarınız için, işiniz için, eviniz için kullanın.

Web Sitesi: simplydone.in

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