Stok analizi. Simplize, satın alma ve satıştaki duyguyu ortadan kaldırmanıza, bir yatırım stratejisi oluşturmanıza ve her hisse senedini analiz etmenize yardımcı olur.

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