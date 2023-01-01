WebCatalog
Finhay

Finhay

app.finhay.com.vn

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Finhay çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Finhay, yatırım için akıllı bir uygulamadır - küçük ve orta ölçekli finansal birikim. Yalnızca 50.000 VND ile bugün tasarruf etmeye ve yatırım yapmaya başlayabilirsiniz!

Web Sitesi: finhay.com.vn

Yasal Uyarı: WebCatalog, Finhay ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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