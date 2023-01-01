Nguoi Dong Hanh, Bilgi ve İletişim Bakanlığı tarafından 19 Nisan 2016'da yayınlanan 197/GP-BTTTT Lisansı kapsamında Digital Life Elektronik Dergisi'nin Finansal Bilgi Sayfasıdır.

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