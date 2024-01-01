WebCatalog

SiLogy

SiLogy

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: silogy.io

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde SiLogy çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Develop Chips Faster with SiLogy. Next generation tools for integrated circuit design verification.

Web Sitesi: silogy.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, SiLogy ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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