SignificantTrades

Canlı kripto para birimi ticareti görselleştiricisi. Şu anda BitMEX, Bitfinex, Binance & Binance Futures, Gdax, Bitstamp, Deribit, Huobi, Okex, Hitbtc, Poloniex, Bybit ve FTX'i desteklemektedir.

Web Sitesi: aggr.trade

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