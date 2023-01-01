Müşteri bağlılığı yaratan ilk e-ticaret lojistiği çözümü. Shippingbo, e-tüccarlar, stoksuz satış yapanlar, lojistikçiler, perakendeciler, toptancılar, markalar vb. için tasarlanmış bir lojistik çözümüdür. e-ticaret siparişlerinin işlenmesini optimize etmek isteyenler. OMS (Sipariş Yönetim Sistemi), WMS (Depo Yönetim Sistemi) ve TMS'den (Nakliye Yönetim Sistemi) oluşur.

Web Sitesi: shippingbo.com

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