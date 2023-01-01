WebCatalog
ShippingBo

ShippingBo

shippingbo.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde ShippingBo çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Müşteri bağlılığı yaratan ilk e-ticaret lojistiği çözümü. Shippingbo, e-tüccarlar, stoksuz satış yapanlar, lojistikçiler, perakendeciler, toptancılar, markalar vb. için tasarlanmış bir lojistik çözümüdür. e-ticaret siparişlerinin işlenmesini optimize etmek isteyenler. OMS (Sipariş Yönetim Sistemi), WMS (Depo Yönetim Sistemi) ve TMS'den (Nakliye Yönetim Sistemi) oluşur.

Web Sitesi: shippingbo.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, ShippingBo ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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