WebCatalog
Interstis

Interstis

plateforme.interstis.fr

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Interstis çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Sorumlu aktörler için işbirliği platformu. Interstis, uzaktan ve ekip çalışmasını kolaylaştıran işbirliğine dayalı bir platformdur. Daha güvenli, daha sürdürülebilir ve insancıl organizasyonlar için.

Web Sitesi: interstis.fr

Yasal Uyarı: WebCatalog, Interstis ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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