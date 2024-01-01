Shipedge, karmaşık e-Ticaret Operasyonlarını otomatikleştirmek için modüler ve ölçeklenebilir bir çözümdür. Shipedge tamamen web tabanlıdır ve ana modülleri, e-Ticaret işlemlerini otomatikleştirmek için Sipariş Yönetimi ve Depo Yönetim Sistemleridir. Şirketlerin bir veya daha fazla depoyu (karşılama ağları) yöneterek verimli sipariş karşılama oluşturmalarına yardımcı oluyoruz. Diğer modüller arasında İade ve Değişim, Çoklu Taşıyıcı Gönderim, Tedarik Yönetimi, Çok Kanallı Entegrasyonlar, Sipariş Yönlendirme, 3PL Faturalandırma, Mobil WMS uygulamaları ve çok daha fazlası yer alır. Shipedge'in Sipariş Yönetimi Çözümü (OMS), olası tüm envanter kaynaklarını birçok çevrimiçi satış kanalına bağlar. Shipedge, Dağıtım Merkezleriniz arasındaki çapraz sevkiyat transferlerinin yönetilmesi de dahil olmak üzere, Mağaza gönderimi veya Teslim Alma, Lojistik Merkezleri veya ortak Depolar arasında karar vererek siparişleri en iyi envanter konumuna yönlendirir. Diğer modüller arasında Tedarikçi Yönetimi, Envanter Tahmini yer alır. Shipedge, müşteri deneyiminizi geliştirirken envanter ve nakliye maliyetlerini azaltır. Shipedge'in kapsamlı Depo Yönetim Sistemi (WMS), çok kiracılı operasyonlar yürüten e-Ticaret Yerine Getirme Merkezleri için tasarlanmıştır. Barkodlama teknolojisi, Akıllı Telefon Mobil Uygulamaları, Proje Yönetimi, Paketleme algoritmaları, kapsamlı İade ve Değişimler, Gönderi Ücreti Mağazası, Parti/seri#/son kullanma Kontrolü ve çok daha fazlasını içerir. Shipedge, hataları ortadan kaldırarak, alan kullanımını optimize ederek ve işçilik maliyetlerini azaltarak işlemleri kolaylaştırmak ve basitleştirmek için en son web ve kablosuz teknolojileri kullanır. Shipedge, karmaşık e-Ticaret işlemlerini basitleştirmek ve otomatikleştirmek için en kapsamlı OMS ve WMS çözümüdür.

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