Shipedge

Shipedge

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog Desktop'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: shipedge.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Shipedge çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Shipedge, karmaşık e-Ticaret Operasyonlarını otomatikleştirmek için modüler ve ölçeklenebilir bir çözümdür. Shipedge tamamen web tabanlıdır ve ana modülleri, e-Ticaret işlemlerini otomatikleştirmek için Sipariş Yönetimi ve Depo Yönetim Sistemleridir. Şirketlerin bir veya daha fazla depoyu (karşılama ağları) yöneterek verimli sipariş karşılama oluşturmalarına yardımcı oluyoruz. Diğer modüller arasında İade ve Değişim, Çoklu Taşıyıcı Gönderim, Tedarik Yönetimi, Çok Kanallı Entegrasyonlar, Sipariş Yönlendirme, 3PL Faturalandırma, Mobil WMS uygulamaları ve çok daha fazlası yer alır. Shipedge'in Sipariş Yönetimi Çözümü (OMS), olası tüm envanter kaynaklarını birçok çevrimiçi satış kanalına bağlar. Shipedge, Dağıtım Merkezleriniz arasındaki çapraz sevkiyat transferlerinin yönetilmesi de dahil olmak üzere, Mağaza gönderimi veya Teslim Alma, Lojistik Merkezleri veya ortak Depolar arasında karar vererek siparişleri en iyi envanter konumuna yönlendirir. Diğer modüller arasında Tedarikçi Yönetimi, Envanter Tahmini yer alır. Shipedge, müşteri deneyiminizi geliştirirken envanter ve nakliye maliyetlerini azaltır. Shipedge'in kapsamlı Depo Yönetim Sistemi (WMS), çok kiracılı operasyonlar yürüten e-Ticaret Yerine Getirme Merkezleri için tasarlanmıştır. Barkodlama teknolojisi, Akıllı Telefon Mobil Uygulamaları, Proje Yönetimi, Paketleme algoritmaları, kapsamlı İade ve Değişimler, Gönderi Ücreti Mağazası, Parti/seri#/son kullanma Kontrolü ve çok daha fazlasını içerir. Shipedge, hataları ortadan kaldırarak, alan kullanımını optimize ederek ve işçilik maliyetlerini azaltarak işlemleri kolaylaştırmak ve basitleştirmek için en son web ve kablosuz teknolojileri kullanır. Shipedge, karmaşık e-Ticaret işlemlerini basitleştirmek ve otomatikleştirmek için en kapsamlı OMS ve WMS çözümüdür.
Kategoriler:
Business
ERP Sistemleri

Web Sitesi: shipedge.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Shipedge ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

Workday

Workday

workday.com

Odoo

Odoo

odoo.com

QuickBooks Workforce

QuickBooks Workforce

quickbooks.intuit.com

Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365

microsoft.com

NetSuite

NetSuite

netsuite.com

QuickBooks Self-Employed

QuickBooks Self-Employed

quickbooks.intuit.com

Deskera

Deskera

deskera.com

Sage Accounting

Sage Accounting

sage.com

Acumatica

Acumatica

acumatica.com

weclapp

weclapp

weclapp.com

Sage Intacct

Sage Intacct

intacct.com

MYOB Australia

MYOB Australia

myob.com

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Blastramp

Blastramp

blastramp.com

Fulfil.IO

Fulfil.IO

fulfil.io

Noverstock

Noverstock

noverstock.com

ShipHero

ShipHero

shiphero.com

PIPE17

PIPE17

pipe17.com

Ectaro

Ectaro

ectaro.com

MarketSyncer

MarketSyncer

marketsyncer.com

Easyops

Easyops

easyops.in

ZapInventory

ZapInventory

zapinventory.com

SellerSkills

SellerSkills

sellerskills.com

Unicommerce

Unicommerce

unicommerce.com

ShipBob

ShipBob

shipbob.com

Keşfet

Ürünler

İndir

Destek

Şirket

Yasal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası