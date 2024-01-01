Blastramp HQ, bir markanın envanter yönetimi sıkıntısını ortadan kaldıran ve tüm e-ticaret ve toptan satış kanallarını tek bir merkezi merkeze bağlayan basit bir iş aracıdır. Bütçenizi diğer ihtiyaçlar için bankanıza bırakacak bir maliyetle markanızı entegre edin, optimize edin ve sorunsuz bir şekilde ölçeklendirin. Çok kanallı siparişiniz ve envanter yönetimi çözümünüz hakkında herhangi bir karar vermeden önce Blastramp HQ'ya gelin. Marka türü için dev bir adım atmaya kararlıyız! TEMEL ÖZELLİKLER - Birden fazla satış kanalına sahip küçük ama büyüyen marka için tasarlandı - Sağlam envanter ve sipariş yönetimi özellikleri - Merkezi merkez, fabrika PO'sundan iade yönetimine kadar tüm yaşam döngüsünü yönetir. - Sipariş odaklı CRM özellikleri, marka personeli, satıcılar, satış temsilcileri, 3PL/depo ve müşteriler arasındaki iletişimi güçlendirir. - Basit fiyatlandırma yapısı (gizli ücret yok) ENTEGRASYONLAR: ERP'ler - Aptean Apparel ERP (Fullcircle) - AIMS Socrate ERP - ApparelMagic - Xorosoft ERP - Extensiv (3PL Central) ENTEGRASYONLAR: E-TİCARET VE TOPTAN SATIŞ - Shopify - WooCommerce - NuORDER - CommerceHub - Brandboom - Joor ENTEGRASYONLARI: MUHASEBE ve POS - Xero - Quickbooks Online - Quickbooks Masaüstü ENTEGRASYONLARI: NAKLİYE VE GERÇEKLEŞTİRME - ShipStation - 2Ship ENTEGRASYONLARI: 3PL ORTAKLARI - Logiwa - AMS Yerine Getirilmesi - NRI Yerine Getirilmesi - Verde Yerine Getirilmesi

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