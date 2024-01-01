Çok Kanallı Ticaret Yazılımı - En Popüler Uygulamalar
Çok kanallı ticaret yazılımı, müşterilerin mevcut tüm satın alma ve etkileme kanalları aracılığıyla etkileşime girmesine olanak tanıyarak işletmelerin kusursuz bir satın alma deneyimi yaratmasına olanak tanır. Bu tür yazılımlar; çevrimiçi, mobil, mağaza içi ve sosyal medya da dahil olmak üzere birden fazla kanalı yönetmek için gerekli tüm araçlarla donatılmış birleşik bir platform sağlar. Arka uç çalışmalarını en aza indirirken müşteri temas noktalarını en üst düzeye çıkarır. Herhangi bir ticari işletme, özellikle geleneksel olarak oldukça farklı şekilde çalışan çevrimiçi ve fiziksel kanalları entegre eden çok kanallı bir çözümden yararlanabilir. Optimum performansa ulaşmak için çok kanallı ticaret yazılımının e-ticaret platformları, perakende yönetim sistemleri, ERP sistemleri ve pazarlama yazılımlarıyla entegre olması gerekir. Bu entegrasyonların konfigürasyonu platform ve kullanıcı ihtiyaçlarına göre değişiklik gösterecektir ancak öncelikli amaç ilgili tüm satış kanallarını birbirine bağlamaktır. Ek olarak, çok kanallı yazılım, öncelikle çeşitli e-ticaret kanallarını birleştirmeye odaklanan çok kanallı perakende yazılımının aksine, hem çevrimiçi hem de mağaza içi kanalları yönetmelidir.
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...
BigCommerce
bigcommerce.com
BigCommerce, perakendecilere hizmet olarak yazılım hizmetleri sağlayan, NASDAQ listesinde yer alan bir e-ticaret platformudur. Şirketin platformu, küçük ve orta ölçekli işletmeler için çevrimiçi mağaza oluşturma, arama motoru optimizasyonu, barındırma, pazarlama ve güvenliği içerir.
DelightChat
delightchat.io
Satışları Artırın ve Desteği Zahmetsizce Yönetin - Çok Kanallı Müşteri Desteği - Tüm kanallardaki müşterilere tek bir kontrol panelinden yanıt verin - WhatsApp, Instagram, Facebook, E-posta ve Canlı Sohbet. - WhatsApp Pazarlama - Resmi WhatsApp API'sini kullanarak tanıtım yayınları gönderin ve satı...
Pepperi
pepperi.com
Biber | Birleşik B2B Ticaret Platformu ve Mobil Satış Uygulaması
Omnichat
omnichat.ai
Çok Kanallı Mesajlaşma ile E-Ticaret Pazarlamasını otomatikleştirin. Canlı Sohbet, Sohbet Robotları ve Pazarlama Otomasyonu ile çok kanallı mesajlaşma CRM'si ile daha hızlı büyüyün ve daha fazla satış elde edin.
SAP
sap.com
SAP olarak amacımız dünyanın daha iyi çalışmasına ve insanların hayatlarını iyileştirmesine yardımcı olmaktır. Sözümüz, müşterilerimizin ellerinden gelenin en iyisini yapmalarına yardımcı olmak için yenilik yapmaktır. SAP, her müşterinin en iyi yönetilen işletme haline gelmesine yardımcı olmaya kara...
Kibo
kibocommerce.com
Kibo, B2C ve B2B E-ticaret, Sipariş Yönetimi, Kişiselleştirme ve Satış Noktası için güvenebileceğiniz birleşik ticaret çözümleri sunar.
Feedonomics
app.feedonomics.com
1 numaralı veri akışı optimizasyonu ve ürün akışı yönetimi sistemleri platformumuz, ürünlerinizi Google Alışveriş, Amazon ve Facebook da dahil olmak üzere insanların çevrimiçi alışveriş yaptığı her yerde listelemenize olanak tanır
PIPE17
pipe17.com
iPaaS'tan daha iyi. Operasyonlarınızı, siparişlerinizi, envanterinizi ve daha fazlasını görmenize, otomatikleştirmenize ve yönetmenize yardımcı olan e-ticaret entegrasyonları.
Epicor
epicor.com
Epicor ERP sistemi, şirket çapında iş süreçlerini yönetmek için kullanılan modüler, sektöre özel bir yazılımdır. Epicor yazılımı muhasebe ve finans, insan kaynakları, müşteriler, tedarik zinciri, envanter, dağıtım ve üretim üretim yönetimini yönetmek için iyi çalışır. Epicor yazılımı şirket içinde v...
Syncware
syncware.com
Çok kanallı tüketici ürünü markaları için siparişleri, gönderileri ve envanteri senkronize etmeye yönelik otomasyon yazılımı
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® Ticari Yürütme SaaS ürünlerinde dünya lideridir. Commerce Execution Suite'imiz markalara, perakendecilere, komisyonculara ve distribütörlere çevrimiçi ve mağaza içinde daha iyi kararlar almaları için gereken bilgileri sağlar. Wiser'ın platformu, pazar farkındalığı ve fiyat yönetimin...
Quivers
quivers.com
Quivers offers a collaborative commerce solution to help your brand fulfill orders directly without competing with retailers.
Omisell
omisell.com
Omisell’s mission is to provide a simple and seamless experience for online sellers. We offer services and solutions that assist sellers in managing orders across all offline and online sales channels. Analyzing sales strategies and automating order fulfillment become significantly easier, backed by...
BiCockpit
bicockpit.com
BiCockpit is an e-commerce software solution that allows you to quickly and simply manage all of your online marketplace and e-commerce systems' order and invoicing procedures from a single panel. The Bicockpit product management tool makes cross-platform product transfer simple for users. Products ...
StoreFeeder
storefeeder.com
StoreFeeder is a premium multi-channel retailing solution for businesses who sell on eBay, Amazon, Magento, Shopify, and more.
SQQUID
sqquid.com
SQQUID multi-channel sales automation helps retailers grow sales and cut order processing and shipping costs across multiple store locations and online channels.
Twirll
twirll.com
All the business applications in one cloud solution to grow , automate and run business for Hospitality , Retail (B2C), Wholesale (B2B), Manufacturing & Services
Accumula
accumula.com
Accumula's omnichannel platform unites retailers' online and offline channels to create a seamless customer experience. We integrate e-commerce, in-store , and back office operations into a single system, minimizing retraining and maximizing sales. Retailers sell more with Accumula by making their i...
ChannelApe
channelape.com
Strategic Inventory Management Software for Commerce Three core products: 1. Insights - Dashboard, Reports and Alerts built for Omnichannel Brands Know exactly what you have where and why. Business Intelligence built for commerce. Reports around orders, fulfillments, inventory, and product performan...
Linnworks
linnworks.com
Linnworks, çok kanallı perakendeciler için küresel büyüme platformudur. Tüm ticaret operasyonunuza tek bir platformdan güç verin. 100'den fazla entegrasyonla (Amazon, eBay, Shopify ve Walmart gibi popüler platformlar dahil) Linnworks, sipariş ve envanter yönetimi, analiz ve tahmin, depo yönetimi, sa...
Shipedge
shipedge.com
Shipedge, karmaşık e-Ticaret Operasyonlarını otomatikleştirmek için modüler ve ölçeklenebilir bir çözümdür. Shipedge tamamen web tabanlıdır ve ana modülleri, e-Ticaret işlemlerini otomatikleştirmek için Sipariş Yönetimi ve Depo Yönetim Sistemleridir. Şirketlerin bir veya daha fazla depoyu (karşılama...
Blastramp
blastramp.com
Blastramp HQ, bir markanın envanter yönetimi sıkıntısını ortadan kaldıran ve tüm e-ticaret ve toptan satış kanallarını tek bir merkezi merkeze bağlayan basit bir iş aracıdır. Bütçenizi diğer ihtiyaçlar için bankanıza bırakacak bir maliyetle markanızı entegre edin, optimize edin ve sorunsuz bir şekil...
Baselinker
baselinker.com
- BaseLinker, Amazon, eBay, Etsy, Reverb ve Mirakl gibi tüm platformlarda 1.000'den fazla entegrasyonla satışları kolaylaştıran çok kanallı bir yönetim yazılımıdır. - Gelişmiş otomasyon modülümüzü kullanan ekipler, gönderi oluşturma, müşteri e-postaları, fatura oluşturma ve etiket yazdırma gibi gör...
ShopiVerse
shopiverse.com
ShopiVerse, uluslararası e-ticaret alanında başarıya ulaşmak isteyen işletmelerin güçlü bir destekçisi olarak öne çıkan, yapay zeka destekli bir sınır ötesi e-ticaret entegrasyon çözümü yazılım şirketidir. Envanter yönetimi, sipariş yönetimi, lojistik yönetimi, rapor yönetimi, içerik yönetimi, iade ...
RetailOps
retailops.com
RetailOps bir perakende operasyon yönetimi çözümüdür. Müşterilerimizin, kullanımı kolay tek bir uygulamada birden fazla satış kanalını ve ürünü yönetebilecek gerçek bir SaaS çözümüne ihtiyacı var. Çözümlerimiz satın alma işleminden raporlamaya kadar her şeyi kapsıyor ve hatta RetailOps mobil uygulam...
easySales
easy-sales.com
easySales, çevrimiçi mağazalar için e-Ticaret faaliyetlerini otomatikleştiren, birden fazla kanalda kolaylıkla satış yapmalarına olanak tanıyan, operasyonel maliyetleri azaltan ve işlerini büyüten bulut tabanlı bir SaaS platformudur. Ürün listeleme ve sipariş yönetiminin bulut tabanlı, çok kanallı o...
Shopblocks
shopblocks.com
Shopblocks, B2B e-ticaretin pazarda en hızlı değer elde etme süresini garanti eder. StockPort™ motoru aracılığıyla müşteri başarısına olan bağlılığımız, düşük kodlu/kodsuz basitlik ve birleşik veri bütünlüğü, size başarınıza kendini adamış bir e-ticaret ortağı sağlar.
ikas
ikas.com
ikas, küçük ve orta ölçekli işletmelere ve girişimcilere özel olarak tasarlanmış yenilikçi bir e-ticaret platformudur. Kullanıcı dostu arayüzü, kullanıcının herhangi bir teknik uzmanlık gerektirmeden kolayca çevrimiçi mağaza oluşturmasına olanak tanır. Ayrıca gelişmiş özellikleri, ürünlerin uluslara...
ShopVibes
shop-vibes.de
shopvibes, Ürün Bilgi Yönetimi (PIM), Feed / Kanal Yönetimi ve Dijital Raf Analitiğini tek bir merkezi sistemde birleştirerek tüm satış kanallarında bütünsel optimizasyona olanak sağlar. shopvibes böylece Avrupa genelinde çok kanallı satışlarda markaları, üreticileri ve perakendecileri destekliyor. ...
Productsup
productsup.com
Productsup, üreticilerin, markaların, hizmet sağlayıcıların ve pazar yerlerinin ticaret anarşisini ticari başarıya dönüştürmesine olanak tanıyan lider üründen tüketiciye (P2C) platformdur. Productsup P2C platformu, feed yönetimi, pazar deneyimi ve sosyal ticaret, ürün içeriği paylaşımı ve satıcı ve ...
Etail Solutions
etailsolutions.com
Etail Solutions, 2010 yılından bu yana markalar, 3PL'ler ve büyük satıcılar için e-ticaretin en karmaşık entegrasyon ve otomasyon sorunlarından bazılarını çözen lider bir ticaret entegrasyon platformudur. Misyonumuz, her dijital ticaret işlemini hem tüketici hem de satıcı için ideal hale getirmektir...
Listing Mirror
listingmirror.com
Listing Mirror, çevrimiçi satış yapan kişi ve şirketler için tasarlanmış Çok Kanallı bir Yönetim Yazılımıdır. Listing Mirror, popüler pazaryerleriyle bütünleşir ve listeleri, gönderimi ve envanteri tek bir kullanıcı arayüzünden yönetmenize olanak tanır. -Ürün listelerini çoğaltın, yönetin ve seçtiği...
Endear
endearhq.com
Endear, mağaza içi çalışanların kişiselleştirilmiş müşteri desteği göndermesi ve takip etmesi için oluşturulmuş ilk perakende Müşteri İlişkileri Yönetimi platformudur. Endear, tüm müşteri bilgilerinizi, notlarınızı ve satın alma geçmişinizi gerçek zamanlı raporlamayla birleşik profillerde birleştirm...
Kooomo
kooomo.com
Kooomo's® bulut ticaret sistemleriyle satışı kolaylaştırın. Dijital ticaret platformumuzun ürünlerinizi nasıl sergilediğini görün ve daha fazlasına ulaşmanıza yardımcı olun...