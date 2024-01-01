WebCatalog

Scanova

Scanova

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: scanova.io

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Scanova çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Scanova is a leading online SaaS tool that helps businesses create, design, manage, and track QR Codes for promotional and operational use cases. Marketers and businesses across industries and company sizes use Scanova to run end-to-end high-performance QR Code campaigns. With Scanova, marketers can engage customers with multimedia content, generate leads via print media, measure print media ROI, and reduce printing footprint and costs. Scanova is compliant with ISO 27001:2013, SOC2, and GDPR, and is used by the best global brands and institutions across 100+ countries.

Kategoriler:

Business
QR Kod Oluşturucu Yazılımı

Web Sitesi: scanova.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Scanova ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

QR Code Scanner

QR Code Scanner

qrcodescan.in

Bitly

Bitly

bitly.com

QR.io

QR.io

qr.io

BL.INK

BL.INK

bl.ink

Flowcode

Flowcode

flowcode.com

UTM.io

UTM.io

web.utm.io

QR Code AI

QR Code AI

qrcode-ai.com

Barcode.so

Barcode.so

barcode.so

QRfy

QRfy

qrfy.com

L2QR

L2QR

l2qr.com

Keyri

Keyri

keyri.com

Digital Link

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