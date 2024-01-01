Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

L2QR bridges the gap between offline and online experiences. By scanning the QR codes, customers' target audience can seamlessly access digital content, websites, social media profiles, product information, promotions, or any other online resources. This integration helps businesses leverage the power of QR codes to enhance their online presence and engage their customers effectively.

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Web Sitesi: l2qr.com

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